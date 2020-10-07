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Кто-то купил скелет тираннозавра за $31,8 миллиона
Источник материала: Onliner
Пока одни копят на новую PlayStation или Xbox, другие считают дни до зарплаты, а третьи запасаются картоном, кто-то тратит очень много денег на совсем другие полезные вещи. Только что, например, на аукционе Christie's неизвестный
Покупка обошлась в $31,8 миллиона. При этом начальная цена составляла «всего» $8 миллионов. Однако в ходе активных торгов она поднялась вчетверо. Теперь какой-то счастливчик будет постоянно любоваться на останки своего персонального динозавра.
Для экспоната понадобится просторное помещение. Так, высота скелета достигает 4 метров, а длина — 12 метров.
Ideas, рекомендуемый возраст 16 лет, 910 деталей
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Пока одни копят на новую PlayStation или Xbox, другие считают дни до зарплаты, а третьи запасаются картоном, кто-то тратит очень много денег на совсем другие полезные вещи....
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