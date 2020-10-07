Хроника дня. Латвия и Эстония отзывают послов из Беларуси для консультаций, студенты БГУКИ записали видеообращение

Источник материала: Onliner

Продолжаем следить за политическими событиями в стране и за ее пределами. Сегодня стало известно, что Латвия и Эстония отзывают своих послов из Беларуси, а Светлана Тихановская второй день встречается с властями Германии. На этот раз — с вице-канцлером и министром финансов Олафом Шольцем. Подробно обо всем этом рассказываем чуть ниже.

Латвия и Эстония отзывают послов из Беларуси для консультаций

Сегодня стало известно, что Латвия и Эстония отзывают своих послов из Беларуси для консультаций. Эту информацию Onliner подтвердили в МИДе двух стран. Ранее так же поступили Польша, Литва и Германия.

Напомним, 2 октября МИД Беларуси заявил, что Беларусь отзывает своих послов в Польше и Литве для консультаций, и предложил послам этих стран последовать данному примеру. Это прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, пишет БЕЛТА . А затем стало известно, что Литва также решила отозвать своего посла для консультаций. При этом в МИДе добавили, что их цель — максимально сохранить дипломатические отношения.





Студенты БГУКИ записали видеообращение к белорусам и властям

Сегодня в интернете появилось видео, на котором студенты БГУКИ обращаются к белорусам и властям, сообщает Telegram-канал «Отчислено».

— Маладая Беларусь супраць гвалту. Беларусы заўсёды былі сумленным народам з высокімі маральнымі каштоўнасцямі, — отметили студентыв в видео.

Светлана Тихановская встречается с вице-канцлером Германии

Светлана Тихановская продолжает встречи с властями Германии. Так, вчера она встретилась с канцлером Ангелой Меркель, а сегодня у нее запланирована встреча с Олафом Шольцем — вице-канцлером и министром финансов Германии.

На встрече с Меркель Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, а еще отметила, что «сейчас важно остановить насилие и освободить политзаключенных».





В Telegram-канале Тихановской сообщается, что вице-канцлер высказал свое уважение Светлане и белорусскому народу, который она представляет:

— Светлана Тихановская — отважный борец за демократию и гражданские права в Беларуси. Она вносит важный вклад в демократические перемены в своей стране. Тяжелое положение протестующих удручает, — отметил Шольц.

Он также добавил, что Европейский союз на стороне всех тех, кто хочет положить конец насилию в Беларуси, борется за освобождение политических заключенных и справедливые выборы.





Павел Латушко и Ольга Ковалькова поучаствовали в онлайн-встрече с представителями белорусских диаспор

В Telegram-канале Координационного совета появилось сообщение, что сегодня Павел Латушко и Ольга Ковалькова приняли участие в онлайн-встрече с представителями белорусских диаспор США, Германии, Франции, Израиля, Нидерландов, Норвегии, Австралии и других стран.

Представители Президиума КС и белорусских диаспор обсудили рабочие вопросы подготовки Конгресса белорусов зарубежья.

«Координационный совет и белорусы всего мира едины и убеждены в необходимости расследования всех уголовных преступлений, привлечении виновных к ответственности, освобождении всех политических заключенных и проведении новых честных выборов в Беларуси», — говорится в сообщении.





(будет дополнено)