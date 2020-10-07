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«Актеры встали в сцепку, подняли знак Виктории, а мы – плакали». Беларусы в восторге от спектакля «Тутэйшыя», который поставили купаловцы
Источник материала: KYKY>
Вчера, 6 октября, в Минске прошел закрытый показ, точнее, открытая репетиция спектакля «Тутэйшыя». Еще пару месяцев назад премьера этой постановки планировалась на сцене Купаловского театра, но «власти» решили уволить директора Павла Латушко – и вся труппа ушла вслед за ним.
Теперь Купаловцы вместе с художественным руководителем Николаем Пинигиным ведут самостоятельную жизнь вне здания по улице Энгельса.
Закрытый показ провели без дорогих декораций – на фоне двух икон, и спектакль от этого только выиграл.
По сюжету герои постановки снимают фильм «Тутэйшыя» о беларусах, в которых мы с вами легко узнаем и себя, и происходящие с нами события. В конце постановки актеры и вовсе решили разорвать зрителей: на экране за ними появилось здание Купаловского театра, которое было перечеркнуто красными линиями. А они сами встали в сцепку, после чего показали знак виктории – зрители в ответ сделали тоже самое.
Как реагируют беларусы
На показ спектакля позвали немногих. Актер Олег Гарбуз
Мы собрали реакцию беларусов, которым удалось вживую посмотреть спектакль – они в восторге.
Где можно посмотреть спектакль
Купаловцы обещают в скором времени выложить видеоверсию «Тутэйшых» в сеть (о других открытых репетициях речь пока не идет). Следить за появлением спектакля можно по ссылке.
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«Актеры встали в сцепку, подняли знак Виктории, а мы – плакали». Беларусы в восторге от спектакля «Тутэйшыя», который поставили купаловцы
Вчера, 6 октября, в Минске прошел закрытый показ, точнее, открытая репетиция спектакля «Тутэйшыя». Еще пару месяцев назад премьера этой постановки планировалась на...
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