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«Актеры встали в сцепку, подняли знак Виктории, а мы – плакали». Беларусы в восторге от спектакля «Тутэйшыя», который поставили купаловцы

07.10.2020 11:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 6 октября, в Минске прошел закрытый показ, точнее, открытая репетиция спектакля «Тутэйшыя». Еще пару месяцев назад премьера этой постановки планировалась на сцене Купаловского театра, но «власти» решили уволить директора Павла Латушко – и вся труппа ушла вслед за ним. 

Теперь Купаловцы вместе с художественным руководителем Николаем Пинигиным ведут самостоятельную жизнь вне здания по улице Энгельса. Следить за ней можно на странице актеров в инстаграм

Закрытый показ провели без дорогих декораций – на фоне двух икон, и спектакль от этого только выиграл.

По сюжету герои постановки снимают фильм «Тутэйшыя» о беларусах, в которых мы с вами легко узнаем и себя, и происходящие с нами события. В конце постановки актеры и вовсе решили разорвать зрителей: на экране за ними появилось здание Купаловского театра, которое было перечеркнуто красными линиями. А они сами встали в сцепку, после чего показали знак виктории – зрители в ответ сделали тоже самое. 

Как реагируют беларусы 

На показ спектакля позвали немногих. Актер Олег Гарбуз написал в своем фейсбук: «Пригласили самых близких друзей. Никак не анонсировали – это же репетиция. Если вы не попали, это не значит, что вы не станете нашими близкими друзьями в будущем, так что давайте уж без обид. Купаловский живет. Сейчас его сильно потряхивает, но мы починим наши мачты и поймаем свежий ветер. Как говорит Мэри Поппинс. Спасибо всем, что вы есть!». 

Мы собрали реакцию беларусов, которым удалось вживую посмотреть спектакль – они в восторге. 

Где можно посмотреть спектакль 

Купаловцы обещают в скором времени выложить видеоверсию «Тутэйшых» в сеть (о других открытых репетициях речь пока не идет). Следить за появлением спектакля можно по ссылке. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 6 октября, в Минске прошел закрытый показ, точнее, открытая репетиция спектакля «Тутэйшыя». Еще пару месяцев назад премьера этой постановки планировалась на...
 
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