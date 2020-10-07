Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь снизились на 1,8 процента

Источник материала: Ежедневник

В сентябре золотовалютные резервы уменьшились на 136,4 млн долларов и составили на 1 октября 7,321 млрд долларов.

За январь-сентябрь резервы уменьшились на 22,1%, или более чем на 2,07 млрд долларов. В сентябре ЗВР снизились на 136,4 млн долларов (на 1,8%) после беспрецедентного падения в августе на 1,4 млрд долларов (на 15,8%), говорится в сообщении Нацбанка.

НББ объяснил продолжающееся сокращение ЗВР исполнением обязательств властей по валютному долгу и снижением стоимости монетарного золота, которое входит в структуру резервов.

В соответствии с целевым прогнозом денежно-кредитной политики на 2020 год Нацбанк ставит цель удержать ЗВР на уровне не ниже 7,3 млрд долларов.