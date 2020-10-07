ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь снизились на 1,8 процента

07.10.2020 11:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В сентябре золотовалютные резервы уменьшились на 136,4 млн долларов и составили на 1 октября 7,321 млрд долларов.

За январь-сентябрь резервы уменьшились на 22,1%, или более чем на 2,07 млрд долларов. В сентябре ЗВР снизились на 136,4 млн долларов (на 1,8%) после беспрецедентного падения в августе на 1,4 млрд долларов (на 15,8%), говорится в сообщении Нацбанка.

НББ объяснил продолжающееся сокращение ЗВР исполнением обязательств властей по валютному долгу и снижением стоимости монетарного золота, которое входит в структуру резервов.

В соответствии с целевым прогнозом денежно-кредитной политики на 2020 год Нацбанк ставит цель удержать ЗВР на уровне не ниже 7,3 млрд долларов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сентябре золотовалютные резервы уменьшились на 136,4 млн долларов и составили на 1 октября 7,321 млрд долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Перед вами четыре истории о бюджетном ремонте. Какая нравится больше?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика