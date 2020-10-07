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Латвия и Эстония отзывают своих послов из Беларуси для консультаций
07.10.2020 11:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев в ближайшие дни уедут из нашей страны.
Латвия и Эстония отзывают своих послов из Беларуси для консультаций, сообщает TUT.by со ссылкой на информированные источники.
Раньше то же самое сделали Литва, Польша и Германия. В начале октября МИД Беларуси потребовал от Польши и Литвы сократить численность работников в диппредставительствах в нашей стране, а также отозвать послов для консультаций. Белорусские послы в Польше и Литве уже вернулись на родину.
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Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев в ближайшие дни уедут из нашей страны.
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