Источник материала: Ежедневник

Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев в ближайшие дни уедут из нашей страны.

Латвия и Эстония отзывают своих послов из Беларуси для консультаций, сообщает TUT.by со ссылкой на информированные источники.

Раньше то же самое сделали Литва, Польша и Германия. В начале октября МИД Беларуси потребовал от Польши и Литвы сократить численность работников в диппредставительствах в нашей стране, а также отозвать послов для консультаций. Белорусские послы в Польше и Литве уже вернулись на родину.