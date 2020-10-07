Протесты в Беларуси создали проблемы «Газпрому»

Аналитики «Газпрома» считают, что политический кризис в Беларуси повысил риски для работы компании на территории республики.





Как отмечается в корпоративной документации, нестабильность в Беларуси, а также связанные с ней риски ставят под угрозу транзит «голубого топлива» в Европу по белорусскому участку газопровода «Ямал — Европа», отмечает «Евразия.Эксперт».

Аналитики компании предупреждают, что проявления социальных волнений препятствуют нормальному ведению бизнеса и «могут привести к приостановке производственных процессов, сбоям в цепочке поставок, задержкам в контрактных расчетах, повышенной нестабильности на финансовых рынках, обесценению активов, кризису ликвидности в банковском секторе и другим неблагоприятным экономическим последствиям».

Кроме того, в документе компании отмечается, что к рискам относятся и потенциальные проблемы российско-белорусских отношений.

«Нынешний политический кризис в Белоруссии и неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации также увеличивают риски возникновения политической нестабильности и осложнений в отношениях между Россией и Белоруссией», — говорится в документе.