Тихановская призвала Францию подумать над помощью для будущей Беларуси

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Светлана Тихановская обратилась к депутатам Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции с просьбой рассмотреть возможные варианты финансовой поддержки страны в случае смены власти.

Соответствующий призыв она сделала на заседании комитета по иностранным делам по видеосвязи в среду, передает ТАСС.

"Уже сейчас нужно думать о программе помощи, которая может быть в будущем оказана Белоруссии. Мы можем построить новую страну, это будет Беларусь будущего, свободы, но у нас не получится это сделать без вашей поддержки", - заявила она.

Тихановская в очередной раз высказалась в пользу максимального давления на Лукашенко.

"Санкции очень важны, но их недостаточно. Необходимо полностью лишить поддержки режим, в частности, добившись прекращения финансирования силовых структур в Беларуси, - сказала она. - В то же время надо поддерживать независимые СМИ, гражданские, студенческие организации".

"Я обращаюсь к властям Беларуси с просьбой услышать ту часть белорусского народа, которая выступает против лжи, насилия. Помогите белорусскому народу избежать насилия и гражданской войны. Помогите достойно выйти из этого кризиса, проведя свободные и честные выборы, которых заслуживают белорусы. В нашей борьбе нет места геополитике, мы боремся за право белорусов иметь свободные и честные выборы", - подчеркнула Тихановская.