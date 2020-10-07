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Польский регулятор оштрафовал "Газпром" на $7,6 млрд

07.10.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать "Газпром"на 29 млрд злотых ($7,6 млрд).

Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава управления Томаш Хрустный, передает ТАСС.

Управление также требует, чтобы сотрудничающие с российской газовой монополией пять европейских компаний расторгли партнерский договор.

Регулятор также оштрафовал и эти компании, но в сего на $100 млн.

 
 
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Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать "Газпром"на 29 млрд злотых ($7,6 млрд).
 
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