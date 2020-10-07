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Польский регулятор оштрафовал "Газпром" на $7,6 млрд
Источник материала: АФН
Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать "Газпром"на 29 млрд злотых ($7,6 млрд).
Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава управления Томаш Хрустный, передает ТАСС.
Управление также требует, чтобы сотрудничающие с российской газовой монополией пять европейских компаний расторгли партнерский договор.
Регулятор также оштрафовал и эти компании, но в сего на $100 млн.
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Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать "Газпром"на 29 млрд злотых ($7,6 млрд).
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