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Тихановская снова призвала власти Беларуси к переговорам при посредничестве ОБСЕ

07.10.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская в очередной раз призвала власти Беларуси к началу переговоров о мирной передаче власти при посредничестве ОБСЕ.

«Мы еще раз призываем власти Беларуси принять предложение Координационного совета и сесть за стол переговоров при посредничестве ОБСЕ», - заявила Тихановская, выступая с обращением в Национальной ассамблее Франции.

«Все преступления против беларусского народа должны расследоваться, а виновные должны непременно понести ответственность. И я бы хотела еще раз напомнить, что действия для поддержания всеобщего уважения прав человека не являются вмешательством во внутренние дела Беларуси», - отметила она.

В своем выступлении она призвала к проявлению солидарность со всеми сторонниками перемен в Беларуси.

«Выступая здесь, я бы хотела призвать вас проявить солидарность с беларусскими правозащитниками, спортсменами, рабочими, журналистами, студентами, попавшими под маховик репрессий режима Лукашенко. Огласка и поддержка с вашей стороны важны для беларусского народа. Репрессиям подверглись самые лучшие, самые талантливые люди нашей страны. Среди них известная баскетболистка Елена Левченко, осужденная на 15 суток. Среди них журналисты, выполняющие свою работу или выступившие с осуждением насилия. Среди них правозащитники – такие как Марья Рабкова, оказывающие правовую помощь тем, чьи права попираются. Среди них и члены президиума Координационного совета: Мария Колесникова, бесстрашно сорвавшая планы беларусских спецслужб, порвав свой паспорт, и Максим Знак, научивший беларусов правовым методам борьбы с диктатурой. Все эти прекрасные люди подверглись гонениям за свою гражданскую позицию, за свою жажду правды и веру в правосудие».

Тихановская особо поблагодарила усилия президента Франции в разрешении белорусского политического кризиса.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что для нас бесценна поддержка Франции в эти трудные моменты для беларусского народа. Мы высоко ценим готовность Франции и президента Эммануэля Макрона содействовать в разрешении беларусского кризиса. Мы также благодарны Франции как государству-участнику ОБСЕ за запуск московского механизма для создания независимой экспертной миссии по изучению нарушений прав человека в Беларуси», - заявил Тихановская.

 
 
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Светлана Тихановская в очередной раз призвала власти Беларуси к началу переговоров о мирной передаче власти при посредничестве ОБСЕ.
 
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