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Власть идет на открытый конфликт с верующими? В Волковыске прихожан задержали после молебна

07.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье 4 октября в волковысском храме Святых апостолов Петра и Павла прошёл молебен за воцарение мира на белорусской земле. Люди, выходящие из храма, увидели милиционеров. Начались задержания.


Священник Александр Богдан, иерей храма Святых апостолов Петра и Павла в Волковыске

В воскресенье 4 октября в волковысском храме Святых апостолов Петра и Павла прошёл молебен за воцарение мира на белорусской земле. Люди, выходящие из храма, увидели милиционеров. Начались задержания, передает Еврорадио.

По словам благочинного иерея Александра Юзве, который проводил службу, в молебне не было ничего необычного, кроме времени проведения.

— Такие молебны проходят по благословению митрополита каждое воскресенье и ещё в пятницу, — рассказывает иерей. — В это воскресенье по просьбе верующих мы провели молебен в 15:00, хоть и имеется благословение митрополита проводить в 17:00. Аудитория была 35 плюс и старше.

На церковной территории всё было спокойно, ничего не происходило. Это происходило в городе на улице Зенитчиков.

По версии УВД Гродненского облисполкома, некоторые прихожане после молебна направились в центр города, обозначили себя незарегистрированной символикой и выкрикивали лозунги. Милиция "вынуждена была принять меры". Задержанных доставили в райотдел для “профилактической беседы”, протоколы не составлялись.

— Задержания были до и после молебна. Один человек рассказал, что его задержали после того, как он якобы отправил какое-то сообщение в “Телеграме”. Его задержали как подозреваемого в поджоге имущества милиционера. 

Также мне рассказали, что человек пять задержали сразу после молебна, а остальных уже после того, как они шли по дороге домой, — рассказывает иерей Александр Богдан. — Люди на молебен пришли самые разные, не только православные. В городском чате был призыв идти без символики, что это будет не митинг, а просто молебен за мирное небо над Беларусью.

Отец Александр не был свидетелем задержаний. Но, по его мнению, задерживать людей после молебна — не лучшая идея.

— Сугубо моё мнение — конечно же, это выглядит как-то странно. Лучше было найти другое время для задержания, чтобы не вызвать у людей недоумения о действиях наших правоохранительных органов, — рассуждает иерей. — Ещё одно пятно легло на их репутацию из-за этих действий. Подождали бы они час или два и приехали бы потом задержали. Город небольшой, долго искать никого бы не пришлось. А так получается, что всё это выглядит очень странно. Оправданий насилию нет. Насилие нужно осуждать, а не оправдывать.

Отцу Александру суд Волковыска уже выносил предупреждение за участие в "несанкционированном мероприятии". Преднамеренно на митинги он не ходит — Александр женатый человек и не хочет лишний раз тревожить родных.

— Не знаю, когда наступит мир на белорусской земле, но мне хотелось бы, чтобы он наступил побыстрее. Чтобы можно было спокойно гулять по городу и не бояться, что тебя за это задержат и составят протокол за то, что участвуешь в какой-то "несанкционированной" акции.
 
 
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В воскресенье 4 октября в волковысском храме Святых апостолов Петра и Павла прошёл молебен за воцарение мира на белорусской земле. Люди, выходящие из храма, увидели...
 
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