Сколько стоит обслуживание российских военных городков в Беларуси?

Исходя из начальной цены и метража фонда, практически совпадающих с данными по текущему году, можно предположить, что появление новых военных баз России в Беларуси не планируется.





Согласно информации с сайта Единой информационной системы в сфере закупок, комплексное годовое обслуживание казарменно-жилищного фонда своих военных баз в Беларуси ведомство Сергея Шойгу оценивает в 119,7 млн российских рублей.





Потенциальный победитель должен взять на себя эксплуатационное содержание как 324 753 кв.м. казарменно-жилищного фонда и обеспечить работу и обслуживание соответствующей инфраструктуры – теплогенерирующих объектов (они функционируют на угле, дровах и соли), тепловых и электрических сетей, систем наружного освещения и водопроводно-канализационного хозяйства.





По тендерной документации большая часть предполагаемых трат российского Минобороны (почти 74 млн российских рублей) заложена на эксплуатацию и обслуживание водопроводно-канализационных объектов и сетей.





Параметры аукциона на 2021 год примерно совпадают с теми, которые выставлялись организатором на 2020 и 2019 годы. На текущий год на обслуживание 324 683 кв. м. казарменно-жилищного фонда Минобороны изначально выделяло 118,5 млн российских рублей, в 2019 году на 354 200 кв.м. – 130,4 млн российских рублей.





Минобороны России рассчитывает завершить прием заявок и определить победителя на 2021 год в конце октября. В последние два года аукционы проходят в закрытом режиме. Результаты торгов и имена победителей не разглашаются. До 2019 года подрядчиком Минобороны России по военным городкам в Беларуси несколько раз подряд становилась компания «Буд Инфо Сервис».