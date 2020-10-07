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Сколько стоит обслуживание российских военных городков в Беларуси?

07.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство обороны России объявило электронный аукцион по отбору подрядчика на обслуживание в 2021 году казарменно-жилищного фонда российских военных городков на территории Беларуси.

Исходя из начальной  цены и метража фонда, практически совпадающих с данными по текущему году, можно предположить, что появление новых военных баз России в Беларуси не планируется.

Согласно информации с сайта Единой информационной системы в сфере закупок, комплексное годовое обслуживание казарменно-жилищного фонда своих военных баз в Беларуси ведомство Сергея Шойгу оценивает в 119,7 млн российских рублей. 

Потенциальный победитель должен взять на себя эксплуатационное содержание как 324 753 кв.м. казарменно-жилищного фонда и обеспечить работу и обслуживание соответствующей инфраструктуры – теплогенерирующих объектов (они функционируют на угле, дровах и соли), тепловых и электрических сетей, систем наружного освещения и  водопроводно-канализационного хозяйства.

По тендерной документации большая часть предполагаемых трат российского Минобороны (почти 74 млн российских рублей) заложена на эксплуатацию и обслуживание водопроводно-канализационных объектов и сетей.

Параметры аукциона на 2021 год примерно совпадают с теми, которые выставлялись организатором на 2020 и 2019 годы. На текущий год на обслуживание 324 683 кв. м. казарменно-жилищного фонда Минобороны  изначально выделяло 118,5 млн российских рублей, в 2019 году на 354 200 кв.м. – 130,4 млн российских рублей.  

Минобороны России рассчитывает завершить прием заявок и определить победителя на 2021 год в конце октября. В последние два года аукционы проходят в закрытом режиме. Результаты торгов и имена победителей не разглашаются. До 2019 года подрядчиком Минобороны России по военным городкам в Беларуси несколько раз подряд становилась компания «Буд Инфо Сервис».
 
 
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Министерство обороны России объявило электронный аукцион по отбору подрядчика на обслуживание в 2021 году казарменно-жилищного фонда российских военных городков...
 
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