Усадьбы на Пономаренко - Гурского предлагают снести ради многоэтажек

Источник материала: Tut.by

В Минске проходит обсуждение проекта по реконструкции жилой территории в районе улиц Пономаренко — Бельского — Гурского. На этом участке предлагают снести усадьбы и застроить территорию многоквартирным жильем с садом и школой, а также проложить линию скоростного трамвая. ПДП можно обсудить в администрации Фрунзенского района.



Скриншот «Яндекс.Карты»

Сейчас часть территории занимают усадьбы, часть — промзона. Что предлагают авторы ПДП:

— построить новый участок ул. Гурского от пересечения с ул. Пономаренко со сносом усадебной застройки;

— реконструировать южный отрезок ул. Гурского;

— реконструировать ул. Пономаренко. Тут также планируют проложить линию скоростного трамвая;

— застроить многоквартирным жильем территорию вдоль магистральной улицы Пономаренко на сносе усадебной застройки;

— построить на улице Гурского школу и детский сад.





По расчетам авторов проекта, после реконструкции застройки на территории смогут проживать 4600 человек, а сейчас здесь их 300.

Презентация проекта пройдет 8 октября в 18:00 в актовом зале школы № 38 на улице Бельского, 59а.

Общественное обсуждение проходит с 5.10.2020 по 29.10.2020 включительно. Выразить свои замечания и предложения минчане могут в специальном журнале в фойе школы, по 19 октября включительно. Также их можно направить в администрацию Фрунзенского района с пометкой «Общественное обсуждение» по 29 октября включительно (220073, Минск, ул. Кальварийская, 39; тел. 374−41−73; электронный адрес: frun. stroi@minsk.gov.by). Комиссия подведет итоги общественного обсуждения 30 октября.