ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Усадьбы на Пономаренко - Гурского предлагают снести ради многоэтажек

07.10.2020 12:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске проходит обсуждение проекта по реконструкции жилой территории в районе улиц Пономаренко — Бельского — Гурского. На этом участке предлагают снести усадьбы и застроить территорию многоквартирным жильем с садом и школой, а также проложить линию скоростного трамвая. ПДП можно обсудить в администрации Фрунзенского района.


Скриншот «Яндекс.Карты»

Сейчас часть территории занимают усадьбы, часть — промзона. Что предлагают авторы ПДП:

— построить новый участок ул. Гурского от пересечения с ул. Пономаренко со сносом усадебной застройки;

— реконструировать южный отрезок ул. Гурского;

— реконструировать ул. Пономаренко. Тут также планируют проложить линию скоростного трамвая;

— застроить многоквартирным жильем территорию вдоль магистральной улицы Пономаренко на сносе усадебной застройки;

— построить на улице Гурского школу и детский сад.


По расчетам авторов проекта, после реконструкции застройки на территории смогут проживать 4600 человек, а сейчас здесь их 300.

Презентация проекта пройдет 8 октября в 18:00 в актовом зале школы № 38 на улице Бельского, 59а.

Общественное обсуждение проходит с 5.10.2020 по 29.10.2020 включительно. Выразить свои замечания и предложения минчане могут в специальном журнале в фойе школы, по 19 октября включительно. Также их можно направить в администрацию Фрунзенского района с пометкой «Общественное обсуждение» по 29 октября включительно (220073, Минск, ул. Кальварийская, 39; тел. 374−41−73; электронный адрес: frun. stroi@minsk.gov.by). Комиссия подведет итоги общественного обсуждения 30 октября.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске проходит обсуждение проекта по реконструкции жилой территории в районе улиц Пономаренко - Бельского - Гурского. На этом участке предлагают снести усадьбы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польский регулятор оштрафовал "Газпром" на $7,6 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика