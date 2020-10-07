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Грузовик и легковушка столкнулись в Минском районе: потребовалась помощь спасателей

07.10.2020 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил травмы при столкновении с грузовиком в Минском районе, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Происшествие случилось днем 6 октября на развязке трассы М1 Брест — Минск — граница РФ вблизи поселка Привольный. Когда спасатели прибыли к месту аварии, выяснилось, что произошло столкновение МАЗ и Peugeot Partner.


Фото: МЧС

В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Мужчину при помощи специального инструмента из авто доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Происшествие случилось днем 6 октября на развязке трассы М1 Брест - Минск - граница РФ вблизи поселка Привольный.
 
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