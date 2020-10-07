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Грузовик и легковушка столкнулись в Минском районе: потребовалась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки получил травмы при столкновении с грузовиком в Минском районе,
Происшествие случилось днем 6 октября на развязке трассы М1 Брест — Минск — граница РФ вблизи поселка Привольный. Когда спасатели прибыли к месту аварии, выяснилось, что произошло столкновение МАЗ и Peugeot Partner.
В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Мужчину при помощи специального инструмента из авто доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.
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Происшествие случилось днем 6 октября на развязке трассы М1 Брест - Минск - граница РФ вблизи поселка Привольный.
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