Грузовик и легковушка столкнулись в Минском районе: потребовалась помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил травмы при столкновении с грузовиком в Минском районе, сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Происшествие случилось днем 6 октября на развязке трассы М1 Брест — Минск — граница РФ вблизи поселка Привольный. Когда спасатели прибыли к месту аварии, выяснилось, что произошло столкновение МАЗ и Peugeot Partner.



Фото: МЧС

В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Мужчину при помощи специального инструмента из авто доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.