«Невозможно оставаться в стороне». Ученые изучили «Арифметику научного протеста» в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Мы ранее писали, что после президентских выборов представители научного сообщества Беларуси выступили с открытым заявлением, в котором осудили нарушения во время выборов, насилие после них, давление на СМИ и отключение интернета. Свои подписи под обращением оставили почти три тысячи человек. Кроме того, ученые регулярно выходят на акции солидарности у здания академии, а также создали волонтерскую исследовательскую группу с целью анализа происходящих в стране процессов. 42.TUT.BY изучил их исследование «Арифметика научного протеста» и побеседовал с людьми, которые входят в исследовательскую группу.



Мирная акция у НАН Беларуси 17 августа 2020 года. Фото: Вадим Сугак

Спустя несколько дней после выборов почти три тысячи представителей научной общественности Беларуси подписали обращение против насилия и задержаний участников мирных акций. После этого Академия наук выпустила собственное обращение , где выразила надежду на то, что «молодежь сделает все возможное, чтобы преодолеть противостояние и найти путь, который поможет сохранить мир и согласие в нашей стране». И когда 12 сентября 580 российских ученых, включая 6 академиков и 5 член-корреспондентов РАН, высказали поддержку протестному движению белорусов и выступили против эскалации насилия, в НАН РБ оценили это довольно негативно. В частности, в ответе академии говорилось, что «заявление полностью построено на недостоверных фактах, полученных из электронных СМИ, которые, как известно, часто показывают сведения исходя из своих интересов — преподнести все односторонне и „раздуть из мухи слона».

Однако следствием событий, произошедших 9−11 августа, стала консолидация некоторых представителей научной общественности и создание закрытого Telegram-чата «Ученые против насилия». В какой-то момент его участники решили, что могут быть полезными «общему делу» не только выражая протест, но и в качестве исследователей, детально анализирующих происходящие в стране процессы.

Таким образом возникла волонтерская исследовательская группа, которая занимается как ежедневными мелкими исследованиями (ученые публикуют их в своем Telegram-канале « Научное мнение »), так и крупными аналитиками, по которым пишутся большие статьи.

Почему ученые решили начать «анализировать протест»?



28 августа ученые провели акцию «Банный день», таким образом выступая за чистую науку. Они вышли на улицы Минска, прихватив не только плакаты, но и банные принадлежности: шапочки и полотенца. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

42.TUT.BY поговорил с некоторыми участниками чата «Ученые против насилия» — сотрудниками Академии наук. Они попросили не указывали их имена, но согласились рассказать о причинах, побудивших присоединиться к протесту, а также начать анализировать это движение.

Если подытожить сказанное, то люди просто не готовы мириться с происходящим в стране. Кто-то не понаслышке знает, как выглядит воронка от светошумовой гранаты на стене жилого дома, и видел, как проходит жесткое подавление протестов. Кто-то чувствует солидарность с коллегами, которые активно высказывали свое мнение, но в итоге были вынуждены покинуть свой пост в академии. Другие знакомы с людьми, подвергшимися насилию, либо с наблюдателями на избирательных участках, видевшими нарушения в избирательном процессе.

Один из опрошенных считает «наличие вооруженных людей и специальной техники в городе, людей, скрывающих свою личность, и неустановленных транспортных средств психологическим насилием». Другой ответил, что «в ситуации, в которой мы находимся, просто невозможно оставаться в стороне и ждать, что само собой решится». А третий сказал: «Мы все — жители Беларуси, и нами движет желание создать вокруг себя комфортную среду обитания».

— Мы готовы тратить свое время, нервы, деньги и прочее для того, чтобы сделать лучше вокруг себя в том месте, где мы живем, — добавил он. — Ученый может, конечно, выходить на митинг и повязывать ленточки (и многие этим тоже не преминут заняться), но есть та область экспертизы, где, кроме нас, положиться особо не на кого.

Молодые ученые в большинстве своем с точки зрения трансграничной мобильности не уступают пресловутым программистам и дальнобойщикам. Поэтому те, кто остались в структуре НАН Беларуси и проявляет активность, заряжены изрядной долей альтруизма и патриотизма по определению.

Но всех участников чата объединяет то, что они — люди науки, а, значит, способны к критическому мышлению и анализу, и готовы этим заниматься, даже несмотря на угрозу потери работы и выселения из арендного жилья или общежития.

В аналитической статье о «научном протесте» упоминаются «методы давления», оказываемые на сотрудников академии (об этом мы расскажем ниже). Так что мы не могли не задать вопрос, не страшно ли молодым ученым затрагивать темы протеста против насилия, мирных акций и прочего. На что нам ответили, что да, страшно, но гораздо хуже наблюдать, как страна «становится все слабее», и ничего не предпринимать.

— Есть опасения относительно безопасности во всех ее проявлениях, — сказала одна из собеседниц. — Но это не парализующий страх, а наоборот, мобилизующий. Страшно, что уже пострадали столько людей. Страшно продолжать так же. Жить в государстве без законов «страшнее».

Где можно прочесть последние исследования ученых?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Stephen Petrey, unsplash.com

Свои знания ученые применяют в составе волонтерской группы — результаты небольших исследований вроде «как белорусы научились обходить блокировку интернета за три дня» или «как можно удалить следы родамина» они публикуют в Telegram-канале « Научное мнение ».

Обсуждения тем для публикаций также проходят в Telegram. Любой из участников может сформулировать вопросы по заинтересовавшей его теме и отправить в чат. Если ученые придут к мнению, что да, это интересно, и найдется доброволец, готовый раскрыть мысль, то материал будет подготовлен и оформлен в виде инфографики.

При этом, подчеркивают ученые, исследования проводятся именно научными методами — беспристрастно анализируя происходящие в стране процессы.

Наполнение Telegram-канала — это децентрализованный процесс, работа над которым ведется сразу в десятке чатов, причем не только учеными, но и исследователями, дизайнерами, копирайтерами, IT-специалистами, корректорами. На каждом этапе промежуточный результат проходит научную экспертизу и рецензию.

Весь этот процесс организовал сотрудник НАН Беларуси Роман Кудактин. Он пояснил, что «Научное мнение» призвано исследовать реальную картину происходящего, с учетом разных точек зрения, а главная цель этого проекта — ускорить формирование гражданского общества в Беларуси.

Так, недавно «Научное мнение» подготовило свою первую аналитику, которая называется «Арифметика научного протеста».

— Предпосылки «Арифметики научного протеста следующие — мы видим в СМИ, что где-то, допустим, бастуют рабочие, а потом количество репортажей на эту тему резко уменьшается. И возникает вопрос — а почему рабочие начали бастовать, а почему перестали, какая в принципе там ситуация, какой процент от рабочих участвует в забастовках и митингах, и почему другие этого не делают. Что побуждает и что останавливает людей? Где забастовки целесообразны, а где нет? — поясняет Роман. — Все эти вещи надо исследовать, чтобы они как можно больше транслировались и культивировались в информационном пространстве. Поэтому мы решили «снять слепок» с нашего научного протеста, чтобы найти все то, что протест сдерживает и, наоборот, направляет, и понять объективную картину.

И, как пояснила другая участница исследовательской группы, изучение «научного протеста» позволяет понять мотивацию протеста в целом, и помочь ускорить процесс формирования гражданского общества в Беларуси

Помимо уже упомянутой «Арифметики» ученые готовят и другие аналитические статьи. Например, просят минчан присылать им эссе в свободной форме на тему, как создавался чат их двора, и какие темы там обсуждаются. Исследуют роль учителей в избирательном процессе — сколько сотрудников учебных заведений действительно подсчитывало голоса, и сколько участвовало представителей других профессий (в этом ученым помогут платформы «Зубр» и «Честные люди»).

Также они изучают информационное пространство СМИ — для этого было собрано примерно 70 тысяч тем, которые освещались в изданиях и крупных Telegram-каналах.

О чем говорится в исследовании «Арифметика научного протеста»



Акция ученых 28 августа в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первая аналитика называется «Арифметика научного протеста». Полный текст можно прочесть здесь . Пока же мы выбрали основные тезисы, позволяющие получить представление о протестах в научной среде, начавшихся после президентских выборов.

Информация о количестве сотрудников (в том числе научных работников) Национальной академии наук Беларуси (НАН Беларуси) взята отсюда . Список научных работников, подписавших обращение, находится здесь . Telegram-чат «Ученые против насилия» является закрытым чатом, поэтому ссылка на него не приведена. Много информации, обсуждаемой в этом чате, находится в связанном публичном Telegram-канале . Информация о количестве участников акций около Президиума взята со слов очевидцев, а также подсчитана по фото- и видеозаписям с места событий. Все приведенные в статье опросы были анонимными, проводились в течение 1−2 дней в закрытом чате (некоторые из них продублированы в Telegram-канале). Принадлежность тех или иных участников чата «Ученые против насилия» к научной среде определялась из анализа внутренней переписки, которая по причине конфиденциальности здесь не публикуется.

Как говорится в аналитической статье, нынешние протесты имеют ряд характерных особенностей, отличающих их от происходивших за последние 20 лет.

Во-первых, на смену традиционным митингам на площадях пришли иные формы выражения несогласия, таких как цепи солидарности, марши, вывешивания флагов, собрания дворами, забастовки, протесты профессиональных сообществ, осуждение насилия со стороны действующих чиновников и представителей силовых структур. Во-вторых, у массовых протестов нет фактического лидера. В-третьих, образовались крупные волонтерские инициативы, такие как «Голос», «Честные люди» и «Зубр». В-четвертых, самым популярным и стабильным средством коммуникации, координации и информирования стал мессенджер Telegram.

«Научные работники Республики Беларусь не остались в стороне от происходящих событий и активно участвовали в акциях солидарности от имени научного сообщества. Параллельно с этим проводилось исследование научного протеста с точки зрения самоорганизации и вовлеченности людей в те или иные виды протестной активности», — отмечают авторы.

Под обращением представителей научной общественности страны подписалось 2846 человек, из которых чуть более тысячи — сотрудники НАН. Абсолютное большинство подписавших обращение — научные работники. Всего в академии работает около восьми тысяч научных работников. Таким образом, обращение ученых подписала примерно ⅛ часть от всех научных работников НАН Беларуси — это самая массовая гражданская инициатива научных работников НАН Беларуси в XXI веке.

Примерно в то же время, когда появилось обращение, анонимные аккаунты, которые явно принадлежали к научной среде (что следует из переписки в закрытом чате), создали закрытый Telegram-чат «Ученые против насилия», в котором обсуждались общественно-политические проблемы и где состояли в основном сотрудники НАН Беларуси и вузов.

Каково было точное представительство каждой организации среди участников чата, установить не удалось, так как большинство аккаунтов анонимные.

Авторы отмечают — важной особенностью чата ученых, как и многих других профессиональных Telegram-чатов, является наличие участников, не разделяющих мнение основной аудитории, а имеющих цель «собрать информацию для оказания давления и проведения репрессий против оппозиционно настроенных участников чата».

«Известно несколько десятков случаев давления на участников чата», — отмечается в статье. Так, согласно проведенному в чате опросу, 184 человека ответили, что к ним не применялись никакие меры, 47 человек указали, что с ними провели устную беседу, 29 голосов отдали за пункт «Намекают на увольнение», 8 указали, что давление связано с жильем, предоставляемым академией. И 14 опрошенных выбрали «Другое».

«На 20 сентября было зафиксировано 5 увольнений (троих человек уволили, а двое сообщили, что с ними не продлят контракт, срок которого скоро истекает)», — подытоживается в тексте.

В течение периода наблюдения в Telegram-чате «Ученые против насилия» состояло 900−950 участников (на момент написания данной работы — 905). Было установлено, что в среднем онлайн находится 35−45% участников, или около 370 человек. Это число слабо зависит от дня недели.

В чате периодически проводились различные анонимные опросы. В них, как правило, принимало участие до 200−240 человек, или 22−25% от общего количества участников. Это свидетельствует о том, что часть находящихся онлайн людей не принимала участия в опросах. Возможно, некоторые участники просто выключили оповещения в чате либо же испытывают недоверие к Telegram как средству безопасной коммуникации.

Что касается мирных акций протеста, то научные работники выходили в свой обеденный перерыв из институтов, расположенных недалеко от Президиума НАН Беларуси. Поэтому практически все участники акций — работники НАН Беларуси из институтов, территориально расположенных вблизи Президиума.

Количество участников варьировалось от 30 до 250 человек. Самая массовая акция прошла 25 августа после публикации призыва поддержать ученых в Telegram-канале Nexta — в тот день к ученым присоединились и другие граждане. Таким образом, в акциях около Президиума НАН Беларуси, с учетом изложенных выше условий, участвовало от 3 до 20% от общего количества участников чата «Ученые против насилия».

Опрос среди участников чата «Ученые против насилия» показал, что в общегородских акциях готовы принимать участие больше людей, чем в локальных академических. Возможно, дело в том, что там легче сохранить анонимность, акция проходит в выходной день, плюс в чате присутствуют не только сотрудники НАН Беларуси.

Отношение к идее забастовки среди участников чата разделилось примерно поровну. Это объясняется тем, что ученые могут потерять свое место, а найти работу по специальности не в государственных организациях научным работникам в Беларуси крайне затруднительно. Более того — при увольнении они должны будут освободить арендное жилье. Плюс забастовка научных работников не несет в себе экономической силы, так как не наносит государству существенного ущерба.

«В последние годы идут постоянные сокращения штата научных учреждений, и государство вполне может себе позволить сократить тысячи людей одномоментно. В таких обстоятельствах научным работникам очень важно иметь некоторые гарантии помощи в случае репрессий. Одной из таких гарантий была организация помощи пострадавшим людям от самих участников чата «Ученые против насилия», начиная от моральной поддержки и заканчивая помощью в поиске работы», — подчеркивают авторы.

Абсолютное большинство участников Telegram-чата уверены, что насилие в отношении мирных протестующих и нарушения на выборах — подтвержденный факт. При этом на данном этапе внимание следует сосредоточить именно на общих проблемах всей страны, но по возможности аккумулировать и обсуждать также частные проблемы разных профессиональных сообществ, решать которые нужно при любой власти.

Какой же вывод? Президентские выборы этого года привели к самому массовому участию научного сообщества в протестах за последние 20 лет. Научное сообщество смогло самоорганизоваться до масштаба в несколько тысяч человек за несколько дней. Так, за два дня было собрано свыше 2000 подписей под обращением научного сообщества.

За несколько дней был создан Telegram-чат «Ученые против насилия» на более чем 900 участников, а 17 августа, через 5 дней, произошла первая акция протеста у Президиума НАН Беларуси. Акции протеста продолжаются до сих пор.

Воронка протестной активности показала ожидаемое уменьшение вовлеченности научного сообщества по мере увеличения рисков протестного действия. Однако также было обнаружено, что возможное уменьшение вовлеченности в некоторые относительно безопасные виды протестной активности обусловлено недостаточным информированием, использованием Telegram как средства общения. Кроме того, не всегда понятная схема получения помощи, и отсутствие понимания вероятности, с которой эта помощь будет оказана и в какие сроки, также уменьшают вовлеченность научного сообщества в протест.