БСБ Банк отмечает День рождения

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Октябрь 2019



БСБ Банк запустил Умный офис в Витебске. Он позволяет по-новому взглянуть на привычные банковские услуги, экономить время и деньги. Клиент сам определяет, как и когда ему удобно контактировать с банком.

***

Обновлен корпоративный интернет-банк – интерфейс стал еще удобнее: быстрый вид выплат, пропала необходимость заполнения дополнительных полей, сокращено время поступления денег на карты сотрудников, появился «черновик».

Ноябрь 2019

БСБ Банк выступил партнером национальной федерации велоспорта. При поддержке банка прошел этап TISSOT UCI Кубка мира по велотреку, на котором были разыграны путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.

Фото: БСБ Банк

Клиентам банка стали доступны ежедневные и ежемесячные выписки по всем видам эквайринга. После оформления услуги на адрес электронной почты в автоматическом режиме приходит детализация платежей – в ежедневном либо ежемесячном режиме.

Декабрь 2019

В Интернет-банке для юридических лиц появилась новая функция – заказ зарплатных карт через новый запрос. Упрощена работа бухгалтеров клиентов банка – номер счета IBAN можно получить сразу после обработки запроса.

***

В Минске прошел Baby Cup BSB Bank – международный детский турнир по художественной гимнастике. Его традиционным партнером стал БСБ Банк.

Январь 2020

Запущены новые пакеты для юрлиц – «БСБ Бизнес» и «БСБ Бизнес Про». В них включены самые популярные услуги, которыми клиенты пользуются ежедневно.

***

На новогоднем балу в Большом театре состоялось вручение Новогодней театральной премии от БСБ Банка. Лучшие артисты театра заслуженно получили свои награды из рук руководителя банка – Сергея Дубкова.

Фото: БСБ Банк

Держатели карт Visa БСБ Банка получили доступ к сервису Samsung Pay. Это мобильный платежный сервис, который принимается к оплате везде, где можно совершить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии, а также магнитной полосе, благодаря собственной технологии Samsung MST.

Март 2020

Три белорусских банка – БСБ Банк, БелВЭБ и Банк Дабрабыт объединили усилия для развития цифровых инструментов финансового рынка. Входящий в холдинг Банка БелВЭБ оператор платформы Finstore заключил соглашения о сотрудничестве с БСБ Банком и «Банком Дабрабыт», которые позволяет клиентам приобретать токены через отделения и программное обеспечение банков. Это значительно расширит возможности белорусских граждан инвестировать в новые инструменты сбережения и совместно продвигать белорусские ICO.

Фото: БСБ Банк

Апрель 2020

БСБ Банк одержал победу в двух номинациях премии «Банк года - 2019» – «Лучший банк среди малых» и «Вклад в науку». Еще одну награду банк получил от партнера конкурса – «Лаборатории Касперского» – диплом за стратегический подход к формированию карты угроз для финансового сектора Республики Беларусь.

Фото: БСБ Банк

Понимая, что одним из первых от пандемии пострадал сектор услуг и в частности общепит, банк первым в Беларуси разработал антикризисный пакет услуг для компаний из сферы общественного питания. Возможность бесплатно обслуживаться получили кафе, бары и рестораны в Минске и Витебске.

Май 2020

Вышла новая версия корпоративного мобильного банка для Android. А в версии для iOS появилась функция «Свободный платеж» и возможность загрузки приложения на телефоны более ранних моделей. Кроме того, юрлица получили возможность пользоваться основными функциями интернет-банка не через компьютер, а с помощью смартфона.

Июнь 2020

БСБ Банк подключился к системе мгновенных платежей в белорусских рублях в режиме 24/7. Совершать их могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых открыт расчетный счет в БСБ Банке.

Июль 2020

Запущен партнерский сайт БСБ Банка и Mastercard. На нем собраны все бонусы, акции и скидки для «Моцнай карткi» .

Сентябрь 2020

В первый день осени стартовала рекламная игра «Золотая осень» – совместный проект банка и Visa. В рекламной акции участвуют все покупки, совершенные в Беларуси, за рубежом и в интернете. До 20 октября банк регистрирует покупки на общую сумму 200 рублей – для Visa Classic, 500 рублей – для Visa Gold, 700 рублей – для Visa Platinum, Infinite, и дарит сертификаты номиналом 20, 50 и 100 рублей от партнеров банка.

Фото: БСБ Банк

Октябрь 2020

С 1 октября БСБ Банк снизил отдельные тарифы по услугам торгового эквайринга и интернет-эквайринга для вновь подключившихся клиентов.

***

Оплатить проезд в Борисове стало возможно даже не имея талончика или проездного: в одно касание с бесконтактной картой Visa БСБ Банка. Достаточно приложить к сканеру карту, смартфон или умные часы.