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Обзор рынка облигаций за сентябрь 2020
Источник материала: Myfin
В период с 1 по 30 сентября 2020 на фондовом рынке Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) было заключено 585 сделок с облигациями.
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь регулярно предоставляется специалистами
В период с 1 по 30 сентября августа 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 585 сделок с облигациями, среди которых:
В сентябре текущего года на рынке продолжился тренд на снижение объема торгов. С 1078 сделок в июле рынок сократился до 808 сделок в августе (-25%) и далее до 585 сделок в прошедшем месяце (-28%).
До нуля сократилось количество облигаций Национального банка Республики Беларусь. Востребованными пока остаются обязательства Минфина и корпоративного сектора.
Просадка рынка в сентябре, по нашему мнению, стала эхом кризиса на внутреннем валютном рынке Беларуси в августе этого года. После снижения курса белорусского рубля Национальный банк вынужден был прибегнуть к мерам стабилизации рынка (приостановление кредитов овернайт до 13 октября 2020 года и увеличение фондов резервных отчислений), что, в совокупности с оттоком депозитов, привело к дефициту ликвидности в банковской системе. Это в свою очередь вызвало отток средств с фондового рынка, чтомы и наблюдаем в виде сокращения числа сделок.
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
В лидерах, как и месяцем раннее, остались облигации 265-го и 171-го выпусков. Но количество сделок по ним сократилось примерно на четверть. Любопытная доходность в 48,71%сложилась по облигациям 215 выпуска, у которых подходит срок погашения (20-го октября 2020 года). Именно на таком коротком временном плече возможно возникновение такой высокой доходности. Но на всём сроке обращения ВГДО 215 доходность будет стремиться к средневзвешенной около 5,00%.
Валютная структура рейтинга представлена только долларом США. Обратите внимание, что облигации ВГДО 171 доступны к обращению только среди юридических лиц.
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
В сентябре список ТОП-лидеров корпоративных бумаг полностью обновился. На первое место вышли облигации ООО «Гамма Ритейл», на втором ООО «Лизинг Ресурс» и на третьем ООО «Европейское аграрное агентство».
ЗАО «Айгенис» не вошло в первую стройку в силу того, что на рынке практически не осталось облигаций компании в силу их высокой ликвидности и, соответственно, высокого спроса.
Как и в случае с государственными бумагами, обращаем ваше внимание, что все ТОП-ы номинированы в иностранной валюте и доступны всем категориям инвесторов.
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
В категории облигаций банковского сектора список остался прежним, поменялись только позиции отдельных бумаг. В лидеры вышел 107-ой выпуск АСБ Лизинг ООО, на второе место переместился Белинвестбанк ОАО с 70-м выпуском облигаций и замыкает тройку 115-й выпуск АСО Лизинг ООО.
Отметим, что со снижением общего количества сделок снизилась и доходность облигаций по всему списку.
По прежнему облигации банковского сектора торгуются только среди юридических лиц и номинированы в белорусских рублях.
В денежном выражении общий объем сделок составил 571,04 млн рублей, в числе которых:
По сравнению с количеством сделок падение номинального объёма составило ещё более внушительную цифру в 58%. Можно говорить, что в денежном выражении рынок сократился больше, чем наполовину.
Не изменился объём торгов по корпоративным облигациям. Но по государственным облигациям снижение составило -53%, а по банковским облигациям цифра вышла совершенно провальной в -68%.
Такое резкое уменьшение торгового объема, по нашему мнению, связано с массовым выходом участников рынка в наличную ликвидность на фоне денежно-кредитного кризиса в августе текущего года. По мере стабилизации и восстановления валютного сектора высока вероятность возвращения участников на фондовой рынок и роста числа и объёмов торгов.
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Список ТОП-3 государственных облигаций по объёму повторяет список по числу сделок и здесь в лидерах 171-ый выпуск ВГДО и объем торгов по ним практически не изменился по сравнению с августом 2020 года (-12%). А вот по остальным бумагам снижение объёма торгов составило в несколько раз (более чем в пять раз по бумагам 265-го выпуска).
Обращаем внимание, что два выпуска были доступны для всех категорий инвесторов. Торговались государственные облигации, номинированные в долларах США.
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Список ТОП-3 корпоративных облигаций в сентябре текущего года обновился и в нём новый лидер в лице НП-СЕРВИС ОДО с двумя выпусками. Обращаем внимание, что облигации НП-СЕРВИС номинированы в белорусских рублях и торговались с доходностью, практически совпадающей с купонной. Срок обращение бумаг до мая и августа 2029-го года.
Замыкает тройку лидеров ООО «Лизинг Ресурс» с валютными облигациями, они же и в списке лидеров по числу сделок.
Все бумаги доступны юридическим и физическим лицам.
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
В банковском секторе в списке лидеров остаётся БПС-Сбербанк, переместившийся на третью строчку. На первых двух позициях Альфа-Банк с облигациями, номинированными в белорусских рублях.
Доходность банковских облигаций также близка к купонной и доступны бумаги всем категориям инвесторов.
В заключение можно сказать, что сентябрь 2020-го года стал лидером по темпам падения рынка как по числу сделок, так и в номинальном объёме. Причём, в номинальном объёме – больше. Причиной этого, по нашему мнению, стал отток ликвидности с финансового рынка и ужесточения со стороны Национального банка, которые мы видели в августе этого года. Но по мере стабилизации валютного рынка мы ожидаем возвращения роста объёмов в фондовом сегменте белорусского финансового рынка в целом.
Хотим так же обратить ваше внимание, что облигации сегодня можно приобрести с помощью в мобильном приложении
* без учета сделок РЕПО
Источник: Инвестиционная компания Aigenis
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Фото: pixabay.comВ период с 1 по 30 сентября 2020 на фондовом рынке Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) было заключено 585 сделок с облигациями.Обзор рынка облигаций...
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