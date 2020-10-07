Обзор рынка облигаций за сентябрь 2020

Источник материала: Myfin

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В период с 1 по 30 сентября 2020 на фондовом рынке Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) было заключено 585 сделок с облигациями.



Обзор рынка облигаций Республики Беларусь регулярно предоставляется специалистами инвестиционной компании Aigenis . Основными параметрами анализа выступают объем в денежном выражении и количество сделок по приобретению облигаций (без учета сделок РЕПО) в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В период с 1 по 30 сентября августа 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 585 сделок с облигациями, среди которых:

391 с государственными облигациями (67% от общего числа);

81 с облигациями банков Республики Беларусь (14%);

113 с корпоративными облигациями (19%).

В сентябре текущего года на рынке продолжился тренд на снижение объема торгов. С 1078 сделок в июле рынок сократился до 808 сделок в августе (-25%) и далее до 585 сделок в прошедшем месяце (-28%).

До нуля сократилось количество облигаций Национального банка Республики Беларусь. Востребованными пока остаются обязательства Минфина и корпоративного сектора.

Просадка рынка в сентябре, по нашему мнению, стала эхом кризиса на внутреннем валютном рынке Беларуси в августе этого года. После снижения курса белорусского рубля Национальный банк вынужден был прибегнуть к мерам стабилизации рынка (приостановление кредитов овернайт до 13 октября 2020 года и увеличение фондов резервных отчислений), что, в совокупности с оттоком депозитов, привело к дефициту ликвидности в банковской системе. Это в свою очередь вызвало отток средств с фондового рынка, чтомы и наблюдаем в виде сокращения числа сделок.

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 265 1000 USD 3,7 12.01.2027 78 4,83 ЮФЛ ВГДО 171 100 USD 3,9 20.09.2030 77 5,12 ЮЛ ВГДО 215 1000 USD 6,9 20.10.2020 59 48,71 ЮФЛ

В лидерах, как и месяцем раннее, остались облигации 265-го и 171-го выпусков. Но количество сделок по ним сократилось примерно на четверть. Любопытная доходность в 48,71%сложилась по облигациям 215 выпуска, у которых подходит срок погашения (20-го октября 2020 года). Именно на таком коротком временном плече возможно возникновение такой высокой доходности. Но на всём сроке обращения ВГДО 215 доходность будет стремиться к средневзвешенной около 5,00%.

Валютная структура рейтинга представлена только долларом США. Обратите внимание, что облигации ВГДО 171 доступны к обращению только среди юридических лиц.

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ООО "Гамма Ритейл" Оп1 1000 USD 7,5 30.11.2028 11 7,45 ЮФЛ ООО "Лизинг-Ресурс" Оп1 100 USD 7,5 07.09.2021 10 9,17 ЮФЛ ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 100 USD 7,5 16.04.2021 9 4,57 ЮФЛ

В сентябре список ТОП-лидеров корпоративных бумаг полностью обновился. На первое место вышли облигации ООО «Гамма Ритейл», на втором ООО «Лизинг Ресурс» и на третьем ООО «Европейское аграрное агентство».

ЗАО «Айгенис» не вошло в первую стройку в силу того, что на рынке практически не осталось облигаций компании в силу их высокой ликвидности и, соответственно, высокого спроса.

Как и в случае с государственными бумагами, обращаем ваше внимание, что все ТОП-ы номинированы в иностранной валюте и доступны всем категориям инвесторов.

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп107 100 BYN 7,75 06.03.2024 13 7,76 ЮЛ Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 7,75 01.07.2021 13 7,13 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 8,75 31.12.2024 8 8,72 ЮЛ

В категории облигаций банковского сектора список остался прежним, поменялись только позиции отдельных бумаг. В лидеры вышел 107-ой выпуск АСБ Лизинг ООО, на второе место переместился Белинвестбанк ОАО с 70-м выпуском облигаций и замыкает тройку 115-й выпуск АСО Лизинг ООО.

Отметим, что со снижением общего количества сделок снизилась и доходность облигаций по всему списку.

По прежнему облигации банковского сектора торгуются только среди юридических лиц и номинированы в белорусских рублях.

В денежном выражении общий объем сделок составил 571,04 млн рублей, в числе которых:

429,97 млн рублей по сделкам с государственными облигациями (75,3% от общего объема);

133,4 млн рублей по сделкам с облигациями остальных банков РБ (23,36%);

7,67 млн рублей по сделкам с корпоративными облигациями (1,67%).

По сравнению с количеством сделок падение номинального объёма составило ещё более внушительную цифру в 58%. Можно говорить, что в денежном выражении рынок сократился больше, чем наполовину.

Не изменился объём торгов по корпоративным облигациям. Но по государственным облигациям снижение составило -53%, а по банковским облигациям цифра вышла совершенно провальной в -68%.

Такое резкое уменьшение торгового объема, по нашему мнению, связано с массовым выходом участников рынка в наличную ликвидность на фоне денежно-кредитного кризиса в августе текущего года. По мере стабилизации и восстановления валютного сектора высока вероятность возвращения участников на фондовой рынок и роста числа и объёмов торгов.

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 171 100 USD 3,9 20.09.2030 74,81 5,12 ЮЛ ВГДО 215 1000 USD 6,9 20.10.2020 62,27 48,71 ЮФЛ ВГДО 265 1000 USD 3,7 12.01.2027 58,71 4,83 ЮФЛ

Список ТОП-3 государственных облигаций по объёму повторяет список по числу сделок и здесь в лидерах 171-ый выпуск ВГДО и объем торгов по ним практически не изменился по сравнению с августом 2020 года (-12%). А вот по остальным бумагам снижение объёма торгов составило в несколько раз (более чем в пять раз по бумагам 265-го выпуска).

Обращаем внимание, что два выпуска были доступны для всех категорий инвесторов. Торговались государственные облигации, номинированные в долларах США.

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** НП-СЕРВИС ОДО Оп45 1000 BYN 16 23.05.2029 1,8 15,87 ЮФЛ НП-СЕРВИС ОДО Оп46 1000 BYN 15 20.08.2029 0,79 14,99 ЮФЛ ООО "Лизинг-Ресурс" Оп1 100 USD 7,5 07.09.2021 0,75 9,17 ЮФЛ

Список ТОП-3 корпоративных облигаций в сентябре текущего года обновился и в нём новый лидер в лице НП-СЕРВИС ОДО с двумя выпусками. Обращаем внимание, что облигации НП-СЕРВИС номинированы в белорусских рублях и торговались с доходностью, практически совпадающей с купонной. Срок обращение бумаг до мая и августа 2029-го года.

Замыкает тройку лидеров ООО «Лизинг Ресурс» с валютными облигациями, они же и в списке лидеров по числу сделок.

Все бумаги доступны юридическим и физическим лицам.

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Альфа-Банк ЗАО Оп34 5000 BYN 10 20.05.2026 28,47 9,85 ЮФЛ Альфа-Банк ЗАО Оп25 2000 BYN 10 27.01.2022 28,25 9,86 ЮФЛ БПС-Сбербанк ОАО Оп103 1000 BYN 9,25 03.12.2026 15,05 9,22 ЮФЛ

В банковском секторе в списке лидеров остаётся БПС-Сбербанк, переместившийся на третью строчку. На первых двух позициях Альфа-Банк с облигациями, номинированными в белорусских рублях.

Доходность банковских облигаций также близка к купонной и доступны бумаги всем категориям инвесторов.

В заключение можно сказать, что сентябрь 2020-го года стал лидером по темпам падения рынка как по числу сделок, так и в номинальном объёме. Причём, в номинальном объёме – больше. Причиной этого, по нашему мнению, стал отток ликвидности с финансового рынка и ужесточения со стороны Национального банка, которые мы видели в августе этого года. Но по мере стабилизации валютного рынка мы ожидаем возвращения роста объёмов в фондовом сегменте белорусского финансового рынка в целом.

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