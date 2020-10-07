Хакеры могут взломать пояс верности для мужчин — без болтореза не обойтись

Источник материала: Onliner

Тревожные новости поступают от западных киберпартизан. Обнаружена серьезная уязвимость в устройстве Qiui Cellmate, который позиционируется как «первый в мире пояс верности для мужчин, управляемый через приложение». Хакеры могут удаленно взломать девайс, заблокировав его навсегда.

По словам экспертов, все дело в использовании незащищенного API-интерфейса. Любой IT-злоумышленник способен перехватить управление над Qiui Cellmate и взять устройство под полный контроль. Поскольку ручная разблокировка металлического девайса не предусмотрена, для его вскрытия понадобится болторез или шлифмашинка.

В TechCrunch об уязвимости каким-то образом узнали еще в июне. Тогда же китайского производителя гаджета предупредили об опасности, и он перешел на более защищенный API. Однако владельцы старых Qiui Cellmate по-прежнему под угрозой, поэтому журналисты решили обнародовать информацию о потенциальной опасности устройства.

Впрочем, судя по отзывам, владельцам Qiui Cellmate и так приходится туго. Пользователи жалуются на сырое ПО, которое и без участия хакеров время от времени рандомно блокирует девайс и так же случайно его разблокирует.