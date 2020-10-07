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Хакеры могут взломать пояс верности для мужчин — без болтореза не обойтись
Источник материала: Onliner
Тревожные новости поступают от западных киберпартизан. Обнаружена серьезная уязвимость в устройстве Qiui Cellmate, который позиционируется как «первый в мире пояс верности для мужчин, управляемый через приложение». Хакеры могут удаленно взломать девайс, заблокировав его навсегда.
По словам экспертов, все дело в использовании незащищенного API-интерфейса. Любой IT-злоумышленник способен перехватить управление над Qiui Cellmate и взять устройство под полный контроль. Поскольку ручная разблокировка металлического девайса не предусмотрена, для его вскрытия понадобится болторез или шлифмашинка.
В TechCrunch об уязвимости каким-то образом
Впрочем, судя по отзывам, владельцам Qiui Cellmate и так приходится туго. Пользователи жалуются на сырое ПО, которое и без участия хакеров время от времени рандомно блокирует девайс и так же случайно его разблокирует.
тросовый, запирание на ключ, длина: 1.2 м, толщина: 8 мм
цепной, запирание на ключ, длина: 1.1 м, толщина: 10 мм
тросовый, запирание кодовое, длина: 1.85 м, толщина: 15 мм
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Тревожные новости поступают от западных киберпартизан. Обнаружена серьезная уязвимость в устройстве Qiui Cellmate, который позиционируется как «первый в мире пояс...
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