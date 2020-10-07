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В Кореличском районе разбойники напали на дом. Избиты хозяева и их 13-летняя дочь
Источник материала: Onliner
По информации Следственного комитета, в ночь на 6 октября группа неизвестных через окно проникла в один из домов в Кореличском районе. Избили хозяев и их 13-летнюю дочь, всех связали, положили на пол. По предварительной информации, похищены 5 тысяч рублей, $3100, драгоценности.
СК сообщает, что в момент нападения (около часа ночи) в доме находились 46-летний мужчина, его 46-летняя жена и 13-летняя дочь. Деньгами и ценностями завладели «под угрозой насилия, опасного для жизни, в отношении хозяина и членов семьи».
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (разбой). Преступников ищут.
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По информации Следственного комитета, в ночь на 6 октября группа неизвестных через окно проникла в один из домов в Кореличском районе. Избили хозяев и их 13-летнюю...
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