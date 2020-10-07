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В Минске две маленькие сестры взяли деньги, одежду и ушли на вокзал. Их уже нашли

07.10.2020 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Facebook появилась информация, что в Минске пропали две девочки, им по 7 и 9 лет. Их мама, Алина, рассказала Onliner, что утром ее дочери должны были пойти в школу, но в 9 утра учительница позвонила родителям и сообщила, что девочки на занятиях не появлялись.

— Я ушла на работу в 8 часов утра — дети в школу идут к девяти. Все было как обычно: я напомнила Наде и Любе, чтобы они собирались в школу, выключили все приборы и закрыли дверь. Мы попрощались. Но в 9 утра мне позвонила учительница, сказала, что дети на занятия не приходили. Я вернулась домой и обнаружила, что дома нет ни девочек, ни их курток. Увидела выложенные из рюкзаков учебники, поняла, что они забрали некоторые вещи и наличные деньги — это тысяча рублей и 250 долларов, куда-то ушли. Мы стали искать их по районам и дворовым чатам, сразу же позвонили в милицию, — рассказывает Алина.

В Минске две маленькие сестры взяли деньги, одежду и ушли на вокзал. Их уже нашли

Что стало причиной ухода девочек, женщина не знает. По ее словам, вчера в семье произошел разговор со старшей дочкой. Она задержалась в школе на два часа и объяснила, что встретила «каких-то знакомых».

— Что за знакомые, непонятно. Вчера мы с ней об этом поговорили. Она сказала, что понимает: поступила неправильно. Уже вечером у нас все было хорошо, с утра мы, как обычно, собирались в школу, — рассказывает Алина. — Сегодня милиция посмотрела камеры наблюдения, девочек увидели на вокзале. Сейчас я еду туда отсматривать камеры.

В Минске две маленькие сестры взяли деньги, одежду и ушли на вокзал. Их уже нашли

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Алина рассказала журналисту Onliner, что девочек нашли на Немиге, с ними все хорошо.

— Старшая дочь рассказала, что она потеряла сим-карту от телефона и боялась, что ее будут ругать. Поэтому она взяла с собой сестру, девочки уехали на вокзал, а затем на Немигу. Сейчас с ними все в порядке, — добавила женщина.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Facebook появилась информация, что в Минске пропали две девочки, им по 7 и 9 лет. Их мама, Алина, рассказала Onliner, что утром ее дочери должны были пойти в школу, но...
 
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