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Мечта всех любителей «заброшки». На Кипре открывается пляж перед знаменитым городом-призраком

07.10.2020 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Власти Северного Кипра приняли решение открыть для публики пляж, который был закрыт 46 лет. Он находится прямо перед Варошей, одним из районов города Фамагуста. С 1974 года несколько кварталов с высотными отелями и многоэтажными жилыми домами были из-за военного конфликта покинуты людьми, законсервировавшись в той эпохе. Сейчас это один из самых известных городов-призраков мира.

О принятом решении журналистам сообщил премьер-министр Северного Кипра (территория признана независимой лишь Турцией) Эрсин Татар. Заявление было сделано в Анкаре в присутствии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который поддержал открытие пляжа в Вароше. «Мы начнем использовать пляж в Марасе (турецкое название Вароши) в четверг, 8 октября, утром», — цитирует Татара Reuters.

Мечта всех любителей «заброшки». На Кипре открывается пляж перед знаменитым городом-призраком
Мечта всех любителей «заброшки». На Кипре открывается пляж перед знаменитым городом-призраком

Источники на Кипре утверждают, что власти северной части острова планируют открыть лишь собственно 1,5-километровый пляж, но не саму заброшенную Варошу, доступ публики в которую по-прежнему будет пока запрещен. Тем не менее, это решение может осложнить отношения Турции с Кипром и Грецией, являющимися членами ЕС. Напомним, что Вароша покинута людьми с 1974 года, когда в результате военного конфликта на части острова была образована Турецкая республика Северного Кипра.

Мечта всех любителей «заброшки». На Кипре открывается пляж перед знаменитым городом-призраком
Мечта всех любителей «заброшки». На Кипре открывается пляж перед знаменитым городом-призраком

 
 
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Власти Северного Кипра приняли решение открыть для публики пляж, который был закрыт 46 лет. Он находится прямо перед Варошей, одним из районов города Фамагуста. С 1974...
 
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