Ботинки БелАЗ за 240 рублей надо? Жодинский завод сделал коллекцию брендовой одежды и аксессуаров

Источник материала: Onliner На лого ребят из «Ростмарка» желтые и синие цвета. Говорят, потому что в них исполняются самосвалы БелАЗа. Мы беседуем в светлом офисе. Это далеко не Жодино, а центр Минска. На вешалке — худи, майки и пуховики с логотипом завода. На полках — модели, часы, мелкая сувенирка и даже крепкие рабочие ботинки. На каждом укрепленном металлом люверсе выбито «БЕЛАЗ». В разработке находятся кеды, сильно похожие на классические «конверсы». Планов у ребят — громадье. Как минимум открыть фирменный магазин с кофейней, да и вообще избавить бренд от советской инерции.

История следующая. Появилась идея сделать бренд более узнаваемым, после чего все и закрутилось. В Беларуси такой проблемы как бы нет. Потому что в каждом презентационном видео о стране огромные машины нет-нет да появляются. Ну и разного толка баннеры, рассредоточенные по Минску, никто не отменял.









Все началось с масштабных моделей. Они делались вручную на территории нашей с вами родины. Чисто экономически это сочетание означает, что будет дорого. Модель в итоге обходилась примерно в 1000 рублей. Тогда был найден китайский вариант. Уровень качества, говорят ребята, с которыми мы общаемся, как у Caterpillar (ролевая модель как бы сразу понятна), а цена в два раза ниже.





По большому счету идея с моделями вышла успешной. Тогда стало ясно, что дальше надо больше. Появился план по одежде и аксессуарам. Не в том смысле, чтобы раздать гостям завода или еще кому-то в качестве сувенирки, а запустить глобальный проект по производству «мерча».













Непосредственно завод по большей части завязан на основных своих функциях — производстве. Для продвижения бренда была создана новая структура. Есть право на использование товарного знака, интернет-магазин и желание изменить отношение к заводу, в том числе и внутри страны. А то в большинстве свое реакция на БелАЗ предполагает мысли о чем-то советском, немодном и неповоротливом.

В принципе, что-то такое всплывает в голове, когда оказываешься в фирменном магазине предприятия в Жодино. Оттого в планах «Ростмарка» открытие своей точки в Минске — чтобы красиво, светло, прикольно и кофе наливали.









Магазин, если все будет хорошо, откроется на столичной улице Мельникайте. Это как раз посередке между гостиницей «Юбилейная» и станцией метро «Фрунзенская».

— Это новый суверенный бренд для молодежи. Надеемся, он развеет все прошлые ассоциации. Мы много работали над качеством своих вещей. Оно значительно выше среднего, крайне близко к топам. Все делается в Китае, и все, думаем, давно поняли, что made in China — это уже далеко не низкий уровень производства.













Представлены рюкзаки, чемоданы, ключи, брелоки, одежда, рулетки. Но понятно, больше всего внимания привлекают рабочие рыжие ботинки. Когда-то с такими выстрелил Caterpillar. Ребята не спорят, что в идее нет ничего оригинального, но напирают, что силуэт достаточно распространенный и востребованный, так что «почему бы и нет». Пара стоит 240 рублей. Худи с нашивкой BELAZ (трогали — реально нашивка) — до 70 рублей.