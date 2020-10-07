Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гаспарян рассказал о главном впечатлении от общения с Владимиром Путиным

Принято считать, что роль личности вы истории можно оценивать спустя десятилетия, если речь не заходит про исполинов, которые якобы закончились еще в первой четверти XX века, отметил cобеседник Sputnik.

"Но то, что мы наблюдаем по отношению к Путину, это показывает, что есть еще серьезные политики старой школы, которые сначала думают, потом действуют ,чьи ходы многие не сразу понимают. Политики, которые думают на перспективу", ― рассказывает Гаспарян.

Надо понимать, что Владимир Путин как политик в буквальном смысле сделал сам себя, отмечает собеседник.

"Я помню одно из первых появлений Владимира Владимировича еще на посту премьер-министра перед журналистами, и он тогда иначе говорил. Он рос с политической точки зрения буквально поминутно. И то, что было сделано в дальнейшем и на внутреннем контуре и на внешнем, это еще будет предметом гигантского осмысления во всем мире", ― отмечает Гаспарян.

"России невероятно повезло", убежден публицист, поскольку "Путин получил страну, которая раскалывалась непримиримыми противоречиями, он пересобрал страну и сделал гигантский скачок".

Собеседник Sputnik рассказал о своих личных впечатлениях от общения с президентом России, "у него потрясающая память, четкость построения фраз, и при этом он не смотрел ни в какие бумажки, это произвело очень сильное впечатление", сказал Гаспарян.

Владимир Путин отмечает свой 68-й день рождения в эту среду, 7 октября. Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства будет работать по внутренней повестке, у него также запланировано более десятка международных телефонных разговоров. Вторую часть дня Путин традиционно проведет с друзьями, родными и близкими. С днем рождения президента России утром поздравил его белорусский коллега Александр Лукашенко.

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