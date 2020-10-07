Источник материала: Sputnik Беларусь

Ночью 5 октября финалистка реалити-шоу "Холостяк" с музыкантом Егором Кридом - Виктория Короткова - попала в заголовки светской хроники: модель сбила человека насмерть .

Находясь за рулем Mercedes, девушка не заметила мужчину, который переходил дорогу в запрещенном месте. Жертвой обстоятельств оказался 39-летний работник концертного центра - Александр Новиков. Получив многочисленные травмы при столкновении, мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.

Так что же то известно об участнице нашумевшего реалити Виктории Коротковой?

Детство и юность

Девушка родилась в Калининграде в 1995 году. Родители будущей звезды развелись, но отец продолжал поддерживать все начинания дочери. Короткова окончила университет по специальности зоотехнолога, но так и не начала работать по профессии. Вместо этого она начала участвовать во всевозможных конкурсах красоты: от "Мисс Калининграда" до "Мисс России".

Популярность

Прославилась Короткова как участница нашумевшего реалити-шоу "Холостяк", где пыталась завоевать сердце музыканта Егора Крида. Певец явно симпатизировал Виктории: девушка дошла до финала, но вот заветного кольца так и не получила.

После проекта Виктория полностью окуналась в модельный бизнес и начала карьеру блогера Instagram. На сегодняшний момент количество ее фолловеров превысило отметку в 850 тысяч.

Личная жизнь

После телешоу, Короткова старалась не афишировать свои отношения. Во времена "Холостяка" она призналась, что уже была замужем, но ранний брак закончился разводом. Короткову подозревали в отношениях со многими знаменитостями: от Крида до брата Тимати - Артема Юнусова, но "тайну" рассекретил звездный сводник Петр Листерман, который заявил, что сердце красавицы давно несвободно и она снова вышла замуж.

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