Куда пропадают беларуские мужчины после 25 лет? Исследование, которое вас удивит

Источник материала: KYKY

Вы знали, что в Беларуси есть всего два района, где живет больше мужчин, чем женщин? И это при том, что мальчиков в нашей стране рождается больше, чем девочек. По мотивам исследования аналитика Дмитрия Ивановича совместно с Альфа-Банк рассказываем, что происходит с парнями в нашей стране (аналитика проводилась за 2019-й год).

Факт 1. На тысячу мужчин в Беларуси приходится 1163 женщины

В нашей стране живет 4,4 миллиона мужчин и 5,1 миллиона женщин. Разница весомая, в 700 тысяч человек. Если рассматривать ее в контексте конкретных городов, то она будет еще больше. Так в Минске живёт почти 1,1 миллион женщин и только 923 тысячи мужчин. И такая гендерная картина во многих беларуских городах.

Факт 2. Только в селах мужчин живет больше, чем женщин

Почти везде в Беларуси женщин живет больше, чем мужчин. Самый «женский» район страны – Мядельский, там на 1000 мужчин приходится 1256 женщин, самая женская область – Витебская.

И только в двух районах страны мужчин живет больше – в Ивацевичском и Шкловском. Вы удивитесь, но как раз в этих регионах много колоний и других исправительных учреждений. То есть живут там мужчины, так сказать, по принуждению. Есть еще один район с большим количеством мужчин – Островецкий. Как вы могли догадаться, причина в строителях АЭС.

Но в беларуском селе ситуация совсем иная – в деревнях до 60 лет мужчин больше. Правда, в возрасте 80 лет в селе на 10 мужчин приходится 36 женщин.

Факт 3. Женщины в Беларуси живут дольше, чем мужчины

Что интересно, мальчиков в Беларуси рождается больше, чем девочек. И до 25 лет парней в стране абсолютное большинство. Но с возрастом картина меняется. В 40-44 года на тысячу мужчин приходится 1100 женщин. В 50-54 года на 1000 мужчин уже 1233 женщин. А в возрасте 80+ женщин в Беларуси становится в три раза больше.

Так куда пропадают мужчины? Ответ прост: в нашей стране большая разница в продолжительности жизни. Женщины в Беларуси живут в среднем 78 лет, мужчины – лишь 64 года. Это не типичная ситуация для мира: например, в Швеции разница в продолжительности жизни между полами только 3 года.

Причин высокой смертности мужчин много, но в первую очередь – это болезни, связанные с употреблением алкоголя и курением, более рискованное поведение и отношение к здоровью. В 2019 году от одних только внешних причин (убийства, самоубийства, утопления, несчастные случаи и прочее) умерло почти в 4 раза больше мужчин, чем женщин. В итоге средний возраст беларуских женщин на 5 лет больше среднего возраста мужчин.