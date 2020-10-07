«Не могла пошевелиться». Помните видео, где 13-летнюю девочку волокут в автозак? Она рассказала про своё задержание

Источник материала: KYKY

В воскресенье 4 октября в Гродно задержали 13-летнюю девочку Настю: видео, как несколько силовиков в полной амуниции тащат ее в автозак, быстро разлетелось по телеграму.

По инофрмации TUT.by рассказываем, из-за чего Настя оказалась в РОВД и как она сама отреагировала на случившееся.

Настя пришла на марш в Гродно с отчимом. Мама девочки, Алла, рассказывает, что обычно они с мужем не берут дочь на митинги потому что «ребенку делать нечего на акциях». Алла говорит: «В это воскресенье Саша [отчим Насти] не сказал, куда они идут, просто позвал ее с собой. Я об этом не знала. Как и о том, что он выпил».

По словам Насти, когда они пришли на площадь, там было не очень много силовиков, но отчим зацепился словами с кем-то из омоновцев: «Что, поговорить хочешь? Сейчас поговорим», – сказал силовик мужчине. После этого Настя с отчимом решили вернуться домой дворами, но когда отошли от площади поняли, что потерялся Настин друг и вернулись, чтобы найти его. Тогда их и задержали.

К отчиму подбежало несколько силовиков. Настя рассказывает, что испугалась и облила одного из омоновцев колой. Настя уверена, что силовики использовали против нее газ, хотя в милиции категорично заявляют, что газ применяли только против отчима.

В день задержания Настя пришла на митинг в белой майке, это видно и на видео. На интервью она также взяла эту майку с собой – она вся в оранжевых пятнах. Мама девочки уверена, что это следы как раз от газа. TUT.by отмечает: «Опрошенные эксперты в голос говорят, что используемые беларуской милицией спецсредства в виде газа не могут оставлять таких следов на одежде».

Кто прав – неизвестно. Мама Насти говорит: «У нее все лицо, вся грудь была как будто обожжена, покраснели и горели. Она писала мне, что все жжет», – Алла уверена, что «ожоги» также были вызваны газом.

В итоге Настю и ее отчима забрали в автозак. До машины 13-летнюю девочки буквально волочили по земле. «Я не сопротивлялась, но меня очень быстро скрутили. Я не могла пошевелиться и что-то сделать. И как будто кто-то толкнул в спину, между лопаток», – вспоминает Настя.

Настя сразу написала маме, что ее задержали, но силовики в автозаке не сказали, куда ее везут. Плюс, их с отчимом отправили в разные РОВД, поэтому Алла не могла найти дочь. «Начала выяснять, где она может быть. Позвонила в РОВД Октябрьского района. Там мне сказали, что ребенка забрать не могли», – вспоминает Алла.

В итоге Настя нашлась и в тот же день вернулась с мамой домой. А отчима отправили в ИВС на 7 суток.

На следующий день после задержания к Алле пришла комиссия из школы вместе с милиционером, чтобы проверить условия проживания ребенка. Скоро Алла узнат, поставят ли ее семью в СОП или нет. «Настю, как мы поняли, могут поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. У нас все в порядке дома, мы работаем, дочь хорошо учится, к ней в школе нет никаких претензий», – заключила Алла.

Фото обложки: Катерина Гордеева для TUT.by