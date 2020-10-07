В сюжетах госканалов Украину, Польшу и Литву подписывают бывшими советскими названиями: объяснили причину

Источник материала: KYKY

Пару дней назад беларусы заметили, что государственные каналы в своих сюжетах начали как-то странно называть Украину, Польшу и Литву. Для этих стран стали использовать новые наименования — бывшая Украинская советская социалистическая республика, бывшая советская Литовская республика, бывшая Польская народная республика. Глава провластного союза журналистов Андрей Кривошеев ответил, зачем госТВ это делает.

Наркотики у них пока не закончились pic.twitter.com/AGxaJvQYcJ — Чай з варэннем (@belteanews) October 3, 2020

«Оригинальными географическими титрами, которые намедни появились на главных телеканалах страны, на мой взгляд, прежде всего подчеркивалось наше общее и славное прошлое с Польшей, Литвой и Украиной, — утверждает Кривошеев. — Наше общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство.

Да, не секрет, что подобные геотитры вызвали очень странную, а порой даже болезненную реакцию у наших соседей. Но поверьте, и беларусам в последнее время странно слышать со стороны близких нам республик крайне недружественную риторику. Например, заявления о признании или непризнании, особенно в тех вопросах, которые не касаются, ну или не должны касаться наших партнеров. Полагаю, что такими ностальгическими титрами главные телеканалы Беларуси решили достучаться до наших коллег на западе и юге. И, судя по их острой реакции, нас действительно услышали. Надеюсь, что и выводы сделали правильные».

Иными словами, беларуское госТВ мстит Украине, Польше и Литве за их реакцию на итоги выборов в Беларуси: каждая из этих стран не признала Лукашенко легитимным президентом и считает его бывшим. Возможно, последней каплей для телевизионщиков, решивших играться с названиями государств — соседей Беларуси, послужило недавнее заявление украинского МИД: в конце сентября глава этого ведомства Дмитрий Кулеба сказал, что после 5 ноября Украина намерена называть Лукашенко только по имени, не указывая его должность.