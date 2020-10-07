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В сюжетах госканалов Украину, Польшу и Литву подписывают бывшими советскими названиями: объяснили причину

07.10.2020 12:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пару дней назад беларусы заметили, что государственные каналы в своих сюжетах начали как-то странно называть Украину, Польшу и Литву. Для этих стран стали использовать новые наименования — бывшая Украинская советская социалистическая республика, бывшая советская Литовская республика, бывшая Польская народная республика. Глава провластного союза журналистов Андрей Кривошеев ответил, зачем госТВ это делает.

«Оригинальными географическими титрами, которые намедни появились на главных телеканалах страны, на мой взгляд, прежде всего подчеркивалось наше общее и славное прошлое с Польшей, Литвой и Украиной, — утверждает Кривошеев. — Наше общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство.

Да, не секрет, что подобные геотитры вызвали очень странную, а порой даже болезненную реакцию у наших соседей. Но поверьте, и беларусам в последнее время странно слышать со стороны близких нам республик крайне недружественную риторику. Например, заявления о признании или непризнании, особенно в тех вопросах, которые не касаются, ну или не должны касаться наших партнеров. Полагаю, что такими ностальгическими титрами главные телеканалы Беларуси решили достучаться до наших коллег на западе и юге. И, судя по их острой реакции, нас действительно услышали. Надеюсь, что и выводы сделали правильные».

Иными словами, беларуское госТВ мстит Украине, Польше и Литве за их реакцию на итоги выборов в Беларуси: каждая из этих стран не признала Лукашенко легитимным президентом и считает его бывшим. Возможно, последней каплей для телевизионщиков, решивших играться с названиями государств — соседей Беларуси, послужило недавнее заявление украинского МИД: в конце сентября глава этого ведомства Дмитрий Кулеба сказал, что после 5 ноября Украина намерена называть Лукашенко только по имени, не указывая его должность. 

 
 
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Пару дней назад беларусы заметили, что государственные каналы в своих сюжетах начали как-то странно называть Украину, Польшу и Литву. Для этих стран стали...
 
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