В Беларуси появилось еще 20 политзаключенных

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 20 человек. Соответствующее совместное заявление правозащитных организаций Беларуси опубликовано на сайте spring96.org .



Иллюстрация Владимира Цеслера

Политзаключенными признаны Никита Гончаров, Владимир Горох, Максим Зиневич, Михаил Колишук, Антонина Коновалова, Иван Красовский, Илья Игно, Виктор Шавр, Анна Сунгурова, Тамаз Пипий, Тимур Пипий, Ростислав Стефанович, Артем Косаковский, Денис Марусевич, Марк Солонников, Илья Полонянкин, Марина Глазова, Евгений Кохановский, Александр Киселев и Андрей Расулов, которые обвиняются по ст. 293 (массовые беспорядки) и ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Уголовного кодекса.

Правозащитники считают предъявленные обвинения «политически мотивированным преследованием в связи с реализацией ими права на свободу мирных собраний и высказывания своего мнения относительно объявленных итогов выборов президента Республики Беларусь».

«Свобода мирных собраний гарантируется статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, — отмечается в заявлении. — Эта свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах для целей национальной и общественной безопасности, общественного порядка, общественного здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 и прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные».

Правозащитники подчеркивают, что митинги граждан носили мирный характер и не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. «Несмотря на это, демонстранты подверглись нападению со стороны специальных подразделений МВД с непропорциональным применением физической силы, специальных средств и оружия, — говорится в заявлении. — Впервые в истории Беларуси против мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество ранений было получено от применения шумовых гранат».

С начала президентской кампании в Беларуси возбуждено более 300 уголовных дел в отношении участников выборов и протестов, 74 человека признаны политзаключенными

Правозащитники также отмечают, что демонстранты не совершали действий, предусмотренных статьей 293 УК и, соответственно, не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. «Участники протестов не устраивали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженное сопротивление правоохранительным органам, — говорится в заявлении. — Отдельные случаи насилия в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо несоразмерных действий сотрудников милиции».

Правозащитники также требуют от властей немедленного освобождения всех политзаключенных в стране, а также тех граждан, которые были задержаны «в связи с осуществлением свободы мирных собраний в послевыборный период».

Правозащитное сообщество призывает «прекратить политические репрессии против граждан страны».

Ранее лишенный в Беларуси регистрации правозащитный центр «Весна» сообщил, что с начала президентской кампании в Беларуси возбуждено более 300 уголовных дел в отношении участников выборов и протестов, 74 человека признаны политзаключенными. С учетом сегодняшнего заявления правозащитного сообщества, число политзаключенных в Беларуси выросло до 94.