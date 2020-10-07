Защита Колесниковой подала в СК ходатайство об изменении меры пресечения

Защита члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой подала в Следственный комитет ходатайство об изменении ей меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство.





Как сообщила БелаПАН адвокат Людмила Казак, ходатайства направили «два очень известных белоруса, которые изъявили желание принять на себя личное поручительство в случае избрания такой меры».

Адвокат также сообщила, что в Следственный комитет по электронной почте напрямую обратились и направили ходатайства в поддержку Колесниковой вице-президент бундестага Клаудия Рот, депутат бундестага Мануель Сарацин, директор театра Theater Rampe в Штутгарте Мартина Громанн.

Защита навещала Колесникову накануне, 6 октября. «Мария чувствует себя хорошо, занимается спортом. Ведет активную деятельность, занимается различными проектами, в том числе по правам женщин в исправительных учреждениях и после освобождения», — рассказала Казак.

16 сентября СК сообщил о предъявлении Колесниковой обвинения по ч. 3 ст. 361 УК. Ей грозит лишение свободы от двух до пяти лет. 18 сентября обвинение по данному делу предъявили Знаку и Салею. Жалобы адвокатов на меру пресечения остались без удовлетворения. Пока Мария остается под стражей до 8 ноября.

Белорусские правозащитные организации признали Колесникову, Знака и Салея политическими заключенными.