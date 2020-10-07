ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защита Колесниковой подала в СК ходатайство об изменении меры пресечения

07.10.2020 13:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Защита члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой подала в Следственный комитет ходатайство об изменении ей меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство.

Защита Колесниковой подала в СК ходатайство об изменении меры пресечения

Как сообщила БелаПАН адвокат Людмила Казак, ходатайства направили «два очень известных белоруса, которые изъявили желание принять на себя личное поручительство в случае избрания такой меры».

Адвокат также сообщила, что в Следственный комитет по электронной почте напрямую обратились и направили ходатайства в поддержку Колесниковой вице-президент бундестага Клаудия Рот, депутат бундестага Мануель Сарацин, директор театра Theater Rampe в Штутгарте Мартина Громанн.

Защита навещала Колесникову накануне, 6 октября. «Мария чувствует себя хорошо, занимается спортом. Ведет активную деятельность, занимается различными проектами, в том числе по правам женщин в исправительных учреждениях и после освобождения», — рассказала Казак.

16 сентября СК сообщил о предъявлении Колесниковой обвинения по ч. 3 ст. 361 УК. Ей грозит лишение свободы от двух до пяти лет. 18 сентября обвинение по данному делу предъявили Знаку и Салею. Жалобы адвокатов на меру пресечения остались без удовлетворения. Пока Мария остается под стражей до 8 ноября.

Белорусские правозащитные организации признали Колесникову, Знака и Салея политическими заключенными.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защита члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой подала в Следственный комитет ходатайство об изменении ей меры пресечения с заключения под...
 
Новости дня
Новости разные
 
В подледном озере Восток нашли четвертый вид микробов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика