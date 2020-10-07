Бандитизм лихих 90-х возвращается: в Кореличском районе совершено разбойное нападение

Ночью 6 октября неизвестные напали на семью в Кареличском районе.



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По информации следователей, 46-летних супругов через окно проникли злоумышленники. Избив хозяев жилища и их 13-летней дочери, неизвестные связали их.

Далее они начали угрожать, отмечает СК, «применением насилия опасного для жизни», после чего «завладели денежными средствами на сумму 5000 рублей, 3100 долларов и драгоценностями».

По факту разбойного нападения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 207 УК.