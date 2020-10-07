Латвия отзывает из Беларуси посла для консультаций

Посол Латвии Эйнарс Семанис отозван из Беларуси для консультаций, сообщил в «Твиттере» министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс.



Эйнарс Семанис

«В знак солидарности с коллегами из Европейского союза Латвия отзывает своего посла из Беларуси для консультаций», — написал он.

Дипломат покинет Беларусь в ближайшие дни.

После решения Евросоюза ввести санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и предложил Литве и Польше сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в своих посольствах — соответственно с 25 до 14 и с 50 до 18, чтобы «привести к паритету» штат диппредставительств с белорусскими загранучреждениями в этих странах.

Литва и Польша заявили , что не планируют отзывать послов и сокращать дипломатическое присутствие.

В ответ на это пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз предупредил , что предложение отозвать послов и сократить штат диппредставительств обязательно к исполнению.