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Латвия отзывает из Беларуси посла для консультаций
Источник материала: Навiны
Посол Латвии Эйнарс Семанис отозван из Беларуси для консультаций, сообщил в «Твиттере» министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс.
«В знак
Дипломат покинет Беларусь в ближайшие дни.
После решения Евросоюза ввести
Литва и Польша
В ответ на это пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
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Посол Латвии Эйнарс Семанис отозван из Беларуси для консультаций, сообщил в «Твиттере» министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс.
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