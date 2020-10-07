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Минск покидают послы Эстонии и Латвии
Источник материала: БДГ
Своих послов из Беларуси отзывают Латвия и Эстония. Эти страны также обзывают послов для проведения консультаций. Ранее также поступили другие европейские государства.
Латвия и Эстония отзывают своих послов в Беларуси для консультаций. Эйнарс Семанис и Мерике Кокаев в ближайшее время уедут из Минска, как ранее сделали их коллеги из литовского, немецкого и польского посольств.
Отметим, что накануне сообщалось, что посол ЕС Дирк Шубель остается в Минске, но выражает понимание и солидарность с послами, которые из Минска были вынуждены уехать.
5 октября Литва
Ранее, 2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых -
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Своих послов из Беларуси отзывают Латвия и Эстония. Эти страны также обзывают послов для проведения консультаций. Ранее также поступили другие европейские...
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