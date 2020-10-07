Минэнерго: Беларусь в полном объеме выполняет обязательства по транзиту российского газа

Источник материала: АФН

Беларусь в полном объеме выполняет все свои обязательства по транзиту российского газа, заявила пресс-секретарь министерства энергетики Ольга Козлович, комментируя информацию, содержащуюся в меморандуме ПАО "Газпром".

"Беларусь своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа в Европу в рамках действующих двусторонних соглашений. Информация о "неких рисках" и "возможных сбоях в транзите" не имеет под собой никаких оснований", - сказала она, передает Интерфакс-Запад

"К сожалению, такого рода негативный прогноз не лучшим образом сказывается на имидже нашей страны. В то же время рассчитываем, что представители международного бизнес-сообщества смогут объективно оценить ситуацию и сделать выводы на основе конкретных фактов, а не на необоснованных негативных предположениях", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщалось, "Газпром" в меморандуме нового выпуска еврооблигаций в разделе "Факторы риска" предупредил инвесторов, что неопределенность развития политической ситуации в Беларуси создает, в том числе, риски для транзита российского газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" (мощность 33 млрд куб. м в год).

"Текущая политическая нестабильность в Беларуси и неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации также увеличивают риски для текущей деятельности нашей дочернего компании ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", в частности, риски сбоев в транзите нашего газа по белорусскому участку газопровода Ямал-Европа", - говорилось в меморандуме.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или 90 млн куб. м в сутки.