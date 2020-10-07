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Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома
Источник материала: Партизан
Нобелевский комитет присудил премию в области химии Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне. Награду они получили за разработку метода редактирования генома.
В прошлом году лауреатами стали Джон Гуденаф (США), Стэнли Уиттингем (Великобритания) и Акира Иоcино (Япония) за разработку литий-ионных аккумуляторов.
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Нобелевский комитет присудил премию в области химии Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне. Награду они получили за разработку метода редактирования генома.
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