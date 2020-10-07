"Я ошибся политическими взглядами". Тренера по дзюдо показали по госТВ в крови и завели уголовку

На прошлой неделе телеграм-канал МВД отрапортовал об операции белорусских силовиков: «оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СОБР» задержали пятерых мужчин, которые повредили машину жены милиционера – прокололи шины, запенили монтажной пеной двери и залили краской кузов.





видеосюжетом , в котором есть кадры с места преступления, а также приведены комментарии оперативника и двух раскаивающихся задержанных (при этом лица у всех заблюрены). По данным министерства, нарушители – «активные участники протестов и таким образом решили выместить злобу к правоохранительным органам». Для наглядности ведомство поделилось, в котором есть кадры с места преступления, а также приведены комментарии оперативника и двух раскаивающихся задержанных (при этом лица у всех заблюрены).





Но куда более обсуждаемым оказался другой ролик по теме, который распространило госТВ. На нем один из схваченных силовиками мужчин стоит с закрытыми глазами и окровавленным лицом и на вопрос: «С какой целью сюда приехали?» отвечает: «Я ошибся политическими взглядами».

















Антон Быковский – тренер по дзюдо и один из подписантов письма спортсменов за честные выборы и против насилия. Почему на видео он был в таком состоянии, какие детали этой ситуации известны СМИ и что теперь грозит атлету – пробует разобраться Трибуна . Также он называет свое имя: задержанным оказался– тренер по дзюдо и один из подписантов письма спортсменов за честные выборы и против насилия. Почему на видео он был в таком состоянии, какие детали этой ситуации известны СМИ и что теперь грозит атлету – пробует разобраться





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Боевые единоборства – одно из главных дел жизни Антона. Карьеру атлета он начал в 1996-м и добился определенных успехов: побеждал и становился призером городских, республиканских и международных соревнований, получил разряд мастера спорта по дзюдо и КМС по самбо. С 2008-го начал тренерскую деятельность: дети, по словам супруги дзюдоиста Дарьи, любили его, а клуб «Эверест», в котором Быковский работает сейчас, сообщал, что его воспитанники побеждали в турнирах на уровне страны.





Однако не спортом единым: вместе с женой (айтишницей на фрилансе) Быковский живет за городом и ведет большое хозяйство – выращивает голубику, занимается разведением породистых собак. Посвящает время и экзотическому увлечению: занимается рептилиями, следит за собственным серпентарием. В семье воспитываются двое детей Дарьи от предыдущего брака.





Сейчас же супруга оказалась единственным источником информации о переплете, в который угодил Быковский. «Поздно вечером 28 сентября Антон куда-то поехал. Сказал, что по работе, есть какие-то дела. Я заволновалась, просила, может, не стоит ехать. Но он в последнее время меня не особенно слушал. Больше Антона я не видела», – рассказала «Нашей Нiве» Дарья.





На утро, когда Быковский не вернулся, взволнованная супруга сначала стала звонить ему (безуспешно), а потом на работу. Там Дарье сообщили, что Антон с утра не приехал не совещание. Другой информации о спортсмене на тот момент не было.





Ясность в ситуации появилась только к вечеру. Когда Дарья вернулась из Минска, где была по работе, к дому подъехала машина с милиционерами. Они и сообщили девушке, что ее супруг задержан, показали постановление на обыск и стали осматривать дом – в итоге это длилось около трех часов.

«Пришли около шести-семи вечера. Наш дом и хозяйство — всё перевернули во время обыска. Оставили только мой мобильник, всю остальную технику забрали, все компьютеры и телефоны, даже компьютеры и телефоны детей. Забрали и мой ноутбук, сейчас я не могу работать. Нашли 500 евро — их тоже забрали. Сказали: радуйся, что не забираем тебя», – так вспоминает обыск Дарья.

Подробности инцидента с машиной жены милиционера ей неизвестны. Во время составления протокола ей называли имена мужчин, которых задержали вместе с Антоном, – Дарья слышала их впервые (но позже не отметала вероятность знакомства в телеграм-чатах).





Также девушка не имела представления о том, почему целью был выбран именно этот автомобиль. Зато по словам супруги понятно, что ситуация вокруг выборов (особенно сразу после голосования) сильно потрясла Быковского – тем более действия силовиков 9 августа он видел своими глазами.





события, которые случились в нашей стране в день выборов и после, его сильно изменили. Так получилось, что 9 августа мужу нужно было завезти в «Антон хороший человек, но. Так получилось, что 9 августа мужу нужно было завезти в Минск голубику. Когда он туда поехал, он видел, что происходило в городе.





Он видел, как силовики стреляли в людей, взрывали светошумовые гранаты, распыляли газ. Он рассказывал ужасные вещи про раненых, про то, как люди не понимали, за что с ними так. Из-за всего этого Антон закрылся. Он перестал со мной разговаривать. У человека перевернулся мир внутри», – делится эмоциями супруга дзюдоиста.





Дарья пыталась как-то унять переживания мужа, но он «был зол на силовиков и говорил, что нельзя так поступать со своим народом». В знак протеста Антон выходил на улицы вместе с другими белорусами, и однажды даже был задержан – за это получил штраф в 28 базовых.





Однако теперь у Быковского гораздо более серьезные проблемы: ему предъявлено обвинение по уголовному делу – спортсмену грозит до 6 лет тюрьмы за хулиганство, совершенное группой лиц.





Кроме того дзюдоист был сильно избит при задержании – даже кадры с окровавленной головой не передают масштаб проблем со здоровьем полностью: после ареста Антон попал в больницу, откуда был выписан только 5 октября.





«Мне передавали его слова. Дословно:

«Меня ####### [били] как только могли и получали от этого наслаждение».

Антон рассказал, что сначала пытался сбежать, потом понял, что не получится и сам встал на колени и поднял руки. Сопротивления не оказывал.





Но, говорит, его начали бить шокером, ударили ногой в голову. В лицо распылили газ — вылили целый баллон. Сейчас [интервью от 2 октября] Антон в больнице, у него проблемы с давлением и с глазами. После газа. Лежит в неврологии. Возле его палаты конвой, четыре человека», – описала состояние мужа Дарья.





Пресс-служба МВД отказалась давать комментарий о том, почему на кадрах после задержания Антон Быковский в крови и зачем его в таком состоянии записали на видео. Также с ним до сих пор не может увидеться жена, а положение дел дзюдоиста после выписки из больницы остается неизвестным.



