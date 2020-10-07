Шендерович: Еще никто и никогда не побеждал в противостоянии со всем миром









"Представитель России в ООН назвал произошедшее с Навальным «низкопробной провокацией» в отношении России. Ну, разумеется. Желающие увидеть краску стыда или мину неловкости на нашей державной физиономии могут расходиться. Кина не будет.





…В первый раз я услышал это, кажется, после истории с «рязанским сахаром». Или в дни похищения Бабицкого? Точно не вспомню. Но хорошо помню эту интонацию: ну все, теперь Путину конец. Он попался!





Попался на лжи, на провокации, на крови. А значит…





Ага, щас.





То есть, это в какой-нибудь далекой либеральной стране — там, где, по Веничке, царят «девальвация, безработица и пауперизм», — любому политику несомненно пришел бы конец после первого же такого попадалова на прямом вранье, не говоря уже о похищениях, убийствах и гексогене в подвале жилого дома.





Но для такой реакции общества нужно, собственно, общество. Нужны натренированные мышцы обратной связи, автоматизм и сила этой реакции. «А где их взять, когда их нет?» — как спрашивал по другому поводу поэт…





Россия все это проглотила. А потом проглотила и не такое. Те немногие, кто проглотить не пожелали, были быстро закатаны под асфальт или выброшены вон.





Начальственное безнаказанное скотство стало нормой внутри страны, и Путин помаленьку начал внедрять эту норму в международные отношения, где в первые годы притворялся паинькой.





Вялая реакция мира на аннексию Южной Осетии, "шредеризация" европейской элиты и всеобщий real politic быстро разбаловали нашего нового имперца и дали ему почувствовать себя "царем горы". Освоился тихоня, разобрался в мировом раскладе. Все решают большие батальоны, а значит, стесняться некого. Умоются!





В этом текущем раскладе позиция Путина непобедима в принципе. Концепция называется — "божья роса". Ты ему факты – он тебе ухмылочку: "всевыврети". Ты к нему с Жан-Жаком Руссо – он к тебе с ведерком говна. Ты ему готовишь сложный вариант защиты Грюнфельда – он просто надевает тебе доску на уши. И кто победил?





Закончится все это, разумеется, плохо, ибо еще никто и никогда не побеждал в противостоянии со всем миром, а уж и империи были покруче, и тираны поталантливее. Но чтобы понимать это, надо получать образование не в высшей школе КГБ и расширять свое представление о мире не в беседах со старцами.





А нашему обитателю бункера, человеку без интернета, до сих пор, поди, кажется, что кругом всегда будет суббота, а у него четверг. И что удастся объехать законы мироздания на кривой козе…





Впрочем, при таких возможностях шантажа, как у России, на его стариковский век абсолютной власти может вполне хватить, а дальнейшее, кажется, уже и не очень интересует нашего обнулившегося титана.





Поэтому – ну попались с попыткой убийства Навального, ну и что? Гы-гы. А вы докажите!





Это "гы-гы" — наша проблема, а не его.



