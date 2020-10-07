Исследователи сравнили, чем отличаются госпитализированные пациенты с COVID-19 и гриппом

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Среди пациентов, госпитализированных с COVID-19, больше мужчин, они моложе и имеют меньше сопутствующих заболеваний, — по сравнению с госпитализированными пациентами с гриппом, пишет ScienceDaily . К такому выводу пришли в исследовании, опубликованном сообществом Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI).



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У многих пациентов, госпитализированных с COVID-19, были выявлены другие заболевания. Например, распространенность гипертонического расстройства варьировалась от 24% до 70%, диабета от 13% до 43% и астмы от 4% до 15% в зависимости от источников данных. Однако, несмотря на это, по сравнению с пациентами, госпитализированными с гриппом в последние годы, пациенты с COVID-19 в целом считались более здоровыми. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сердечно-сосудистые заболевания и деменция чаще встречались среди госпитализированных с гриппом, чем среди госпитализированных с COVID-19.

В исследовании участвовали более 34 тысяч пациентов с COVID-19.