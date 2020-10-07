ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исследователи сравнили, чем отличаются госпитализированные пациенты с COVID-19 и гриппом

07.10.2020 13:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Среди пациентов, госпитализированных с COVID-19, больше мужчин, они моложе и имеют меньше сопутствующих заболеваний, — по сравнению с госпитализированными пациентами с гриппом, пишет ScienceDaily. К такому выводу пришли в исследовании, опубликованном сообществом Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI).


Фото: Reuters

У многих пациентов, госпитализированных с COVID-19, были выявлены другие заболевания. Например, распространенность гипертонического расстройства варьировалась от 24% до 70%, диабета от 13% до 43% и астмы от 4% до 15% в зависимости от источников данных. Однако, несмотря на это, по сравнению с пациентами, госпитализированными с гриппом в последние годы, пациенты с COVID-19 в целом считались более здоровыми. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сердечно-сосудистые заболевания и деменция чаще встречались среди госпитализированных с гриппом, чем среди госпитализированных с COVID-19.

В исследовании участвовали более 34 тысяч пациентов с COVID-19.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди пациентов, госпитализированных с COVID-19, больше мужчин, они моложе и имеют меньше сопутствующих заболеваний, - по сравнению с госпитализированными пациентами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская выступила перед депутатами Национальной ассамблеи Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика