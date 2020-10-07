Источник материала: Onliner

Некоторые специалисты высказываются за то, что общественный транспорт в крупных городах должен непрестанно развиваться, чтобы составлять достойную конкуренцию транспорту личному. Каждый, кто отказался от своего авто и поехал на автобусе, троллейбусе, метро, — это маленькая победа, ведь на дорогах благодаря этому становится чуть свободнее, воздух становится чуть чище, ну и так далее — такое вот существует мнение. Но оно не единственное. В Минске озвучена другая идея: число автобусов и троллейбусов пора бы подсократить, так как необходимости в них нет, а деньги можно направить в другое русло.

Мнение о том, что использование автoбусoв и трoллейбусoв в столице стоит минимизировать, высказал в беседе с корреспондентом агентства «Минск-Новости» председатель Мингорсовета Андрей Бугров.

«Благосостояние минчан растет. Большинство из них передвигаются на личнoм транспoрте и пoка не гoтoвы oтказаться oт негo в пoльзу oбщественнoгo. Наверное, настала пора проанализировать, в каком количестве пассажирских автобусов и троллейбусов действительно нуждается город. Они курсируют с тем же интервалом, что и 10 лет назад, многие идут по маршруту полупустые. При том их работа дотируется — тратятся немалые бюджетные деньги. Отсюда возникает логичный вопрос: насколько такие расходы целесообразны?» — считает Андрей Бугров.

Председатель Мингорсовета уверен, что увеличение интервала движения на некоторых маршрутах никак не отразится на комфорте пассажиров.

«Смартфоны есть почти у каждого. Существуют специальные приложения, где можно посмотреть расписание транспорта, — пояснил Андрей Бугров. — И прийти на остановку в нужный момент. Изучил график движения нужного автобуса, рассчитал время — вышел и поехал. Никаких проблем не возникнет. А польза очевидна. Во-первых, разгрузим дороги. Во-вторых, сможем перенаправить освободившиеся средства на другие цели».

Цели, на которые планируется перенаправить освободившиеся средства, не называются, впрочем, пoлный текст интервью будет oпубликoван в газете «Минский курьер» 13 oктября, возможно, там будет больше информации.

Вопрос в том, действительно ли минчане, у которых, как было сказано, растет благосостояние и которые активно пользуются общественным транспортом, согласны с тем, что уменьшение числа подвижного состава, увеличение интервалов движения и, как следствие, большая заполняемость автобусов и троллейбусов не приведут абсолютно ни к какому дискомфорту и не скажутся на жизни столицы?

Есть же и еще один момент, связанный с эпидемиологической ситуацией, которая неизвестно когда нормализуется. Отвечает ли увеличение числа пассажиров в отдельно взятом автобусе или троллейбусе тем рекомендациям, которых нас призывают придерживаться?

Автобусов и троллейбусов в Минске станет меньше — согласны?

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