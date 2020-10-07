|
В Беларуси запустили сервис My Lada. Что это такое?
Источник материала: Onliner
Белорусский импортер Lada сообщил о запуске онлайн-сервиса My Lada. Он создан для владельцев машин российского производителя и позволяет иметь под рукой всю информацию об автомобиле, список проводимых ТО и пр. По функционалу сервис схож с личным кабинетом «Атлант-М», с которым многие из вас знакомы.
Во время регистрации в My Lada необходимо ввести VIN машины. После этого в личном кабинете появится следующая информация об автомобиле: тип двигателя, трансмиссия и комплектация. В личном кабинете владельца имеется полный набор данных об истории обслуживания машины текущим владельцем на фирменных сервисах Lada.
My Lada присылает владельцу рекомендации дилерского центра о сроках и пробеге, при котором ему нужно посетить фирменный сервис для проведения следующего обслуживания. Кроме того, в случае если ваша машина попала под отзывную кампанию, это тоже можно узнать в личном кабинете.
Для удобства пользователей составлен список дополнительного оборудования и аксессуаров, которые подходят для конкретной машины. Заказать все можно через корзину. Имеется возможность онлайн-записи на ТО, а также предварительный и окончательный расчет суммы к оплате. В будущем обещают добавить еще видеонаблюдение за ходом ремонта в сервисной зоне, руководство по эксплуатации, калькулятор ТО и др. Как и у «Атлант-М», есть система накопления баллов.
Подобные личные кабинеты у официальных дилеров становятся все более популярными в мире. И это здорово. Времена бумажных сервисных книжек уходят в историю, равно как и блокноты, где автовладельцы самостоятельно фиксировали, что в машине менялось, на каком пробеге и сколько все это стоило.
бордовый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
серебристый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
серебристый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский импортер Lada сообщил о запуске онлайн-сервиса My Lada. Он создан для владельцев машин российского производителя и позволяет иметь под рукой всю информацию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)