В Беларуси запустили сервис My Lada. Что это такое?

Источник материала: Onliner

Белорусский импортер Lada сообщил о запуске онлайн-сервиса My Lada. Он создан для владельцев машин российского производителя и позволяет иметь под рукой всю информацию об автомобиле, список проводимых ТО и пр. По функционалу сервис схож с личным кабинетом «Атлант-М», с которым многие из вас знакомы.

Во время регистрации в My Lada необходимо ввести VIN машины. После этого в личном кабинете появится следующая информация об автомобиле: тип двигателя, трансмиссия и комплектация. В личном кабинете владельца имеется полный набор данных об истории обслуживания машины текущим владельцем на фирменных сервисах Lada.

My Lada присылает владельцу рекомендации дилерского центра о сроках и пробеге, при котором ему нужно посетить фирменный сервис для проведения следующего обслуживания. Кроме того, в случае если ваша машина попала под отзывную кампанию, это тоже можно узнать в личном кабинете.





Для удобства пользователей составлен список дополнительного оборудования и аксессуаров, которые подходят для конкретной машины. Заказать все можно через корзину. Имеется возможность онлайн-записи на ТО, а также предварительный и окончательный расчет суммы к оплате. В будущем обещают добавить еще видеонаблюдение за ходом ремонта в сервисной зоне, руководство по эксплуатации, калькулятор ТО и др. Как и у «Атлант-М», есть система накопления баллов.

Подобные личные кабинеты у официальных дилеров становятся все более популярными в мире. И это здорово. Времена бумажных сервисных книжек уходят в историю, равно как и блокноты, где автовладельцы самостоятельно фиксировали, что в машине менялось, на каком пробеге и сколько все это стоило.