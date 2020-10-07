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В Беларуси запустили сервис My Lada. Что это такое?

07.10.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский импортер Lada сообщил о запуске онлайн-сервиса My Lada. Он создан для владельцев машин российского производителя и позволяет иметь под рукой всю информацию об автомобиле, список проводимых ТО и пр. По функционалу сервис схож с личным кабинетом «Атлант-М», с которым многие из вас знакомы.

Во время регистрации в My Lada необходимо ввести VIN машины. После этого в личном кабинете появится следующая информация об автомобиле: тип двигателя, трансмиссия и комплектация. В личном кабинете владельца имеется полный набор данных об истории обслуживания машины текущим владельцем на фирменных сервисах Lada.

My Lada присылает владельцу рекомендации дилерского центра о сроках и пробеге, при котором ему нужно посетить фирменный сервис для проведения следующего обслуживания. Кроме того, в случае если ваша машина попала под отзывную кампанию, это тоже можно узнать в личном кабинете.

В Беларуси запустили сервис My Lada. Что это такое?

Для удобства пользователей составлен список дополнительного оборудования и аксессуаров, которые подходят для конкретной машины. Заказать все можно через корзину. Имеется возможность онлайн-записи на ТО, а также предварительный и окончательный расчет суммы к оплате. В будущем обещают добавить еще видеонаблюдение за ходом ремонта в сервисной зоне, руководство по эксплуатации, калькулятор ТО и др. Как и у «Атлант-М», есть система накопления баллов.

Подобные личные кабинеты у официальных дилеров становятся все более популярными в мире. И это здорово. Времена бумажных сервисных книжек уходят в историю, равно как и блокноты, где автовладельцы самостоятельно фиксировали, что в машине менялось, на каком пробеге и сколько все это стоило.

LADA 4x4 Niva, 2002 г.в., 127 000 км
бордовый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
7081 р.
2700$ / 2291€
LADA Vesta I SW, 2019 г.в., 80 000 км
серебристый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
23 603 р.
9000$ / 7636€
LADA Priora I, 2012 г.в., 172 000 км
серебристый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
6556 р.
2500$ / 2121€
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Белорусский импортер Lada сообщил о запуске онлайн-сервиса My Lada. Он создан для владельцев машин российского производителя и позволяет иметь под рукой всю информацию...
 
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