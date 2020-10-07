В Гродно пьяный мужчина бросил бутылку в детей. У одного из них черепно-мозговая травма

Источник материала: Onliner

Шестого октября около 7 часов вечера 10-летний мальчик вместе с друзьями гулял на площадке возле общежитий на улице Комарова в Гродно. Рядом находился 50-летний мужчина. Ему не понравилось, что дети играют рядом. Мужчина бросил стеклянную бутылку в их сторону и попал в голову ученику 4-го класса. У ребенка — открытая черепно-мозговая травма с переломом в районе теменно-затылочной области, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

В милиции сообщают, что мужчину задержала милиция, в его крови было обнаружено 2,5 промилле алкоголя.

Ранее он был неоднократно судим, сейчас уголовное дело возбуждено по части 3 статьи «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.



