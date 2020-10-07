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В Гродно пьяный мужчина бросил бутылку в детей. У одного из них черепно-мозговая травма

07.10.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Шестого октября около 7 часов вечера 10-летний мальчик вместе с друзьями гулял на площадке возле общежитий на улице Комарова в Гродно. Рядом находился 50-летний мужчина. Ему не понравилось, что дети играют рядом. Мужчина бросил стеклянную бутылку в их сторону и попал в голову ученику 4-го класса. У ребенка — открытая черепно-мозговая травма с переломом в районе теменно-затылочной области, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

В милиции сообщают, что мужчину задержала милиция, в его крови было обнаружено 2,5 промилле алкоголя.

Ранее он был неоднократно судим, сейчас уголовное дело возбуждено по части 3 статьи «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

В Гродно пьяный мужчина бросил бутылку в детей. У одного из них черепно-мозговая травма

 
Теги: Гродно
 
 
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Шестого октября около 7 часов вечера 10-летний мальчик вместе с друзьями гулял на площадке возле общежитий на улице Комарова в Гродно. Рядом находился 50-летний...
 
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