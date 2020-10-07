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Продолжение истории о мертвых младенцах: дело передано в суд

07.10.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В суд ушло нашумевшее дело о младенцах, чьи тела летом нашли в холодильнике 41-летней минчанки. Обвиняемой инкриминируется убийство новорожденного с особой жестокостью. Прокуратура рассказывает некоторые детали этой истории.

По данным обвинения, осенью 2018-го женщина узнала о своей беременности. К медикам по этому поводу не обратилась, на учет не встала, роды начались летом 2019-го, когда минчанка находилась дома. Женщина незаметно родила в ванной жизнеспособного мальчика и тут же утопила.

Тело сына положила в морозилку. Там его и нашли в июне 2020-го правоохранительные органы при осмотре места происшествия.

Прокуратура отмечает, что вину женщина признала, все рассказала. Ее действия квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью (п. 2 и п. 6 ч. 2 ст. 139 УК).

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Минский городской суд.

Между тем в июне прошлого года в квартире этой минчанки были найдены тела двух детей — одно в холодильнике, другое на балконе. СК тогда информировал: «Во время распития спиртных напитков женщина рассказала знакомым, что в квартире находятся тела двух ее новорожденных детей. Мужчины обратились в правоохранительные органы. Следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками ГУВД Мингорисполкома и специалистами ГКСЭ провела осмотр места происшествия. В данный момент назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти. Во время осмотра тело одного ребенка было обнаружено на балконе, тело другого младенца, по словам матери, она хранила в морозильной камере. В момент приезда группы женщина пыталась его скрыть».

История второго трупа до суда пока не дошла.

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В суд ушло нашумевшее дело о младенцах, чьи тела летом нашли в холодильнике 41-летней минчанки. Обвиняемой инкриминируется убийство новорожденного с особой...
 
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