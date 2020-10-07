Нобелевскую премию по химии присудили за редактирование генома

Источник материала: Onliner

Объявление лауреатов Нобелевской премии продолжается. Сегодня названы лауреаты в области химии. Ими оказались Эммануэль Шарпентьер и Дженнифер Даудна за «развитие метода редактирования генома».

Работа ученых касается редактирования генома CRISPR-Cas9, что прозвали «генетическими ножницами». Открытый метод позволяет изменить ДНК животных, растений и микроорганизмов с высокой точностью. Это может привести к появлению новых видов лечения онкологических заболеваний и других недугов, которые сейчас считаются неизлечимыми.

Нобелевская премия в области химии вручалась с 1901 по 2019 годы 111 раз. Лишь один ученый удостоился премии дважды: англичанин Фредерик Сенгер стал лауреатом в 1958 году за исследования инсулина, а в 1980 году — за работу над ДНК.