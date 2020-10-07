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Короткометражный фильм белорусских документалистов опубликовала The Guardian

07.10.2020 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские документалисты Максим Швед, Екатерина Марковец и Андрей Кутило сняли короткометражный фильм о событиях после президентских выборов. В 20 минутах видеоматериала собрано три истории о людях, которых затронули события этого августа в Беларуси. Альманах опубликовала The Guardian.


Фото: The Guardian

Каждый из режиссеров рассказал историю о людях, на которых протесты отразились физически или морально. Максим Швед поделился своей историей о том, что снимал совсем другой сюжет «Предвыборное настроение» о таксистах и их пассажирах, которые обсуждают ситуацию в стране. 9 числа как раз должен был быть последний съемочный день. Но вспыхнувшие протесты заставили его продолжить снимать, что в итоге привело его в СИЗО.

Не планировал снимать об августовских событиях и Андрей Кутило, потому как ему не нравятся политические темы в фильмах. Но насилие силовиков над мирным населением заставило его взять камеру. Он рассказал историю Ксении Бахаревой, журналиста гостелевидения с 40-летним стажем, которая попала в больницу после акции протеста, где получила серьезные травмы.

Режиссера Екатерину Марковец впечатлило то, как белорусы объединились, чтобы помогать пострадавшим. Она сняла историю о психологе Алексее Зарубове, который разговаривает с людьми, столкнувшимися с насилием.

Фильм называется Belarus: personal stories from a country in turmoil. Он на русском, с английскими субтитрами. Доступен на канале The Guardian.

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Белорусские документалисты Максим Швед, Екатерина Марковец и Андрей Кутило сняли короткометражный фильм о событиях после президентских выборов. В 20 минутах...
 
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