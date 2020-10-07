В Беларуси заработал онлайн-сервис для владельцев Lada

Источник материала: Tut.by

Импортер Lada в Беларуси предложил онлайн-сервис MY LADA для владельцев автомобилей российской марки.





Чтобы стать пользователем онлайн-сервиса, достаточно пары минут на регистрацию. После регистрации с VIN-номером сервис выдает всю информацию о самом автомобиле, типе двигателя и трансмиссии с комплектацией. Эта информация, даже при отсутствии технического паспорта автомобиля, всегда будет под рукой у владельца машины.

В личном кабинете владельца есть полный набор данных об истории обслуживания машины на сервисах Lada. Также сервис выдает владельцу рекомендации дилерского центра о сроках и пробеге, при котором ему нужно посетить сервис для проведения следующего обслуживания и информирует пользователей про отзывные кампании завода.





Еще один раздел онлайн-сервиса содержит информацию о дополнительном оборудовании и аксессуарах, доступных для моделей Lada. Также с помощью сервиса можно дистанционно отслеживать статус машины на сервисе и то, готова ли она к выдаче.

В ближайшее время функционал сервиса будет расширен: в него добавят такие разделы, как калькулятор ТО, видеонаблюдение за ходом ремонта в сервисной зоне, расширенный каталог запчастей под конкретную модель Lada и прочее.