Нобелевскую премию по химии разделят между собой две женщины

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 7 октября, в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области химии. Награда достанется француженке Эмманюэль Шарпантье и американке Дженнифер Даудне за открытие системы CRISPR-Cas9. Об этом сообщили во время прямого эфира .

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna «for the development of a method for genome editing.» pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

Как писал ТАСС , это исследование из области генной инженерии иногда называют «ножницами ДНК, которые чинят гены». Система может быть использована для редактирования генов животных и человека, например, для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении.

Кто еще мог получить награду

Аналитики Clarivate Analytics выделили некоторых из ученых, работающих в области химии. В частности, троих исследователей, которые занимаются нанокристаллами — Тэхван Хен из Кореи и Кристофер Мюррей и Маунги Бавенди из США.

Также награды, по мнению аналитиков, достойны американские ученые Стивен Бухвальд и Джон Хартвиг, авторы реакции Бухвальда-Хартвига, которая является удобным методом создания C-N связей и позволяет получать широкий спектр замещенных анилинов из соответствующих арилгалогенидов.

И в список потенциальных лауреатов попал Макото Фудзита, профессор кафедры химии из Токийского университета, который разработал метод самосборки, позволяющий производить упорядочение частиц и организовывать их в симметричные объекты.

Еще один возможный претендент — Лерой Худ из Института системной биологии в Сиэтле за вклад в разработку методов синтеза и секвенирования ДНК, сделавших возможной расшифровку генома человека.

Когда будут известны лауреаты премий в других областях

8 октября будут объявлены лауреаты премии по литературе, 9-го станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. А 12-го будет назван лауреат премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Нобелевская премия сегодня признается наиболее престижной научной наградой. Фонд Нобеля был основан в 1900 году на завещании Альфреда Нобеля, изобретателя динамита. Он создавался как частная независимая неправительственная организация с начальным капиталом 31,6 миллиона шведских крон. Премии лауреатам выплачивались из процентов от сделок с ценными бумагами.

Первые премии составляли 150 тысяч крон (7,87 млн крон в ценах 2009 года). В 1980-х годах премии составляли около 880 тысяч крон (в пересчете на курс начала 2010-х годов — около 350 тысяч долларов США). В 1990-х годах размер премии существенно вырос.

В 2012 году размер Нобелевской премии уменьшился на 20 процентов — до 1,1 млн долларов. По мнению руководства фонда, данная мера поможет избежать сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе.

В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля премия вручается в пяти номинациях: физика, химия, физиология и медицина, литература, а также содействие установлению мира во всем мире. Кроме того, в рамках Нобелевской недели с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике.

Вручение премии традиционно проходит в Стокгольме 10 декабря в день смерти Нобеля.