Нобелевскую премию по химии разделят между собой две женщины

Сегодня, 7 октября, в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области химии. Награда достанется француженке Эмманюэль Шарпантье и американке Дженнифер Даудне за открытие системы CRISPR-Cas9. Об этом сообщили во время прямого эфира .