В подледном озере Восток нашли четвертый вид микробов

Источник материала: Tut.by

В образцах льда из подледного антарктического озера Восток биологи обнаружили четвертый вид бактерий, которые прожили в изоляции на протяжении нескольких миллионов лет. Об этом рассказал ТАСС заведующий лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики Сергей Булат.



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«Недавно мы начали повторно изучать образцы льда, извлеченные с глубины в 3721 метр от поверхности ледового щита Антарктики. Внутри них мы открыли четвертый вид бактерий, 3721v34−24, которые, как и почти все остальные их соседи, оказались не связаны с уже известными родами и семействами микробов», — отметил Булат.

Озеро Восток — подледный водоем в Антарктиде, который находится на глубине около 4 км. Его экосистема оказалась изолирована на протяжении нескольких миллионов лет. Российские и британские ученые доказали существование этого озера еще в 1996 году, после чего уже много лет исследуют его.

Восток привлекает внимание не только биологов, но и астробиологов и специалистов в области поисков внеземной жизни, так как это единственный признанный земной аналог подледных океанов, которые существуют в недрах лун Юпитера и Сатурна, таких как Европа или Энцелад.

В частности, за последние пять лет Булат и его коллеги обнаружили в первых чистых образцах льда из озера сразу три вида бактерий. Два из них принадлежали к ранее неизвестным родам и семействам микробов, представители которых не встречались ученым вне пределов Востока. Сейчас же исследователи нашли четвертый новый вид.

Ближайшие возможные родичи этих организмов — бактерии из семейства Bacteroidetes, геном которых на 87% похож на устройство ДНК различных штаммов микроба 3721v34−24. С точки зрения микробиологии это очень мало, поэтому сейчас ученые не могут отнести открытый вид к любым известным семействам и родам бактерий.

Биологи надеются, что изучение генетической структуры этих организмов поможет понять, как жизнь может существовать в подобных условиях на протяжении многих миллионов лет.