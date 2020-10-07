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Четыре хоккеиста присоединились к «Динамо», главный тренер пока не может присутствовать на матчах

07.10.2020 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перед домашней серией состав «Динамо» пополнили несколько игроков, а Крейг Вудкрофт не сможет присутствовать на ближайших матчах, сообщается на сайте клуба.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Два нападающих вернулись из фарм-клубов: Александр Когалев из «Юности» и Игорь Мартынов из «Динамо-Молодечно». Когалев в 6 матчах Экстралиги набрал 7 (3 + 4) очков. Мартынов в 10 играх на свой счет записал 9 (5 + 4) баллов.

Еще пробные контракты заключили два защитника: 30-летний Сергей Боголейша и 29-Евгений Ногачев.

Боголейша сезон начал в солигорском «Шахтере», в 8 матчах набрал 3 (0 + 3) очка.

Ногачев в 7 играх за «Юность» записал на свой счет 3 (0 + 3) балла.

Отметим, что Ногачев уже играл за «Динамо» в сезонах 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 годов и суммарно провел 118 матчей в КХЛ, набрал 9 (3 + 6) очков. Одна из заброшенных шайб вызывала восторг у комментатора и болельщиков.

Также стало известно, что на ближайших матчах «Динамо» не смогут присутствовать Крэйг Вудкрофт и его тренерский штаб, так как находятся на самоизоляции как контакты первого уровня.

В сегодняшней игре с «Сочи» руководить «зубрами» будет временный тренерский штаб, в который войдут наставники «Динамо-Молодечно» Константин Кольцов (исполняющий обязанности главного тренера) и Дмитрий Астапенко.

 
 
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Перед домашней серией состав «Динамо» пополнили несколько игроков.
 
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