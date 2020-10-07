Черный дом в лесу - фасад из камня и дерева, огромные окна и сосны на террасе. Вот он какой

Источник материала: Tut.by

Как должен выглядеть дом в лесу — сруб из диких бревен или расписной терем из сказки? Архитекторы студии 81.waw.pl предложили нечто необычное — строение прямоугольной формы в твердой «скорлупе» из черного дикого камня. За столь необычный подход этот реализованный проект был замечен и отмечен наградами на престижном конкурсе, организованном World Architecture, пишет archinea.pl .



Фото: Бартек Заранек

Дом состоит из двух неравнозначных прямоугольных объемов, установленных друг на друге под прямым углом. С северной стороны верхний этаж подвешен на большой консоли для создания крытого парковочного места для автомобиля.



Фото: Бартек Заранек



Фото: Бартек Заранек

Стоит отметить, что архитекторам не сразу удалось убедить заказчиков использовать черный сланец для фасада — они опасались делать черный дом. Однако когда поняли, что черная отделка на будет видна изнутри дома, а сланец и дерево хорошо сочетаются с лесным окружением, то согласились.



Фото: Бартек Заранек

По концовке строительства они убедились, что каменный фасад здания напоминает темные сосновые стволы, растущие в этой местности. С другой стороны, впечатление массивности черного блока сводят к минимуму углубления, отделанные светлым деревом.









Первый этаж здания состоит из двух зон: гостиной и кухни со столовой. Их разделяет лестница.













Та часть, где находится гостиная, также имеет вход в дом. В прихожей нет типичного гардероба, только встроенные шкафы. Далее можно пройти в просторную гостиную, кабинет, из которого есть выход на большую крытую террасу.













Кухня и столовая образуют единое пространство с большим остеклением по обе стороны участка. Такое расположение создает впечатление, что природа снаружи также окружает нас внутри дома.





Второй этаж разделен на две зоны — детскую с гардеробной и ванной комнатой и хозяйскую спальню с гардеробной и ванной комнатой. Благодаря этому четко разграничено пространство домочадцев.