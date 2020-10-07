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Черный дом в лесу - фасад из камня и дерева, огромные окна и сосны на террасе. Вот он какой

07.10.2020 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как должен выглядеть дом в лесу — сруб из диких бревен или расписной терем из сказки? Архитекторы студии 81.waw.pl предложили нечто необычное — строение прямоугольной формы в твердой «скорлупе» из черного дикого камня. За столь необычный подход этот реализованный проект был замечен и отмечен наградами на престижном конкурсе, организованном World Architecture, пишет archinea.pl.


Фото: Бартек Заранек

Дом состоит из двух неравнозначных прямоугольных объемов, установленных друг на друге под прямым углом. С северной стороны верхний этаж подвешен на большой консоли для создания крытого парковочного места для автомобиля.


Фото: Бартек Заранек

Фото: Бартек Заранек

Стоит отметить, что архитекторам не сразу удалось убедить заказчиков использовать черный сланец для фасада — они опасались делать черный дом. Однако когда поняли, что черная отделка на будет видна изнутри дома, а сланец и дерево хорошо сочетаются с лесным окружением, то согласились.


Фото: Бартек Заранек

По концовке строительства они убедились, что каменный фасад здания напоминает темные сосновые стволы, растущие в этой местности. С другой стороны, впечатление массивности черного блока сводят к минимуму углубления, отделанные светлым деревом.



Первый этаж здания состоит из двух зон: гостиной и кухни со столовой. Их разделяет лестница.




Та часть, где находится гостиная, также имеет вход в дом. В прихожей нет типичного гардероба, только встроенные шкафы. Далее можно пройти в просторную гостиную, кабинет, из которого есть выход на большую крытую террасу.





Кухня и столовая образуют единое пространство с большим остеклением по обе стороны участка. Такое расположение создает впечатление, что природа снаружи также окружает нас внутри дома.


Второй этаж разделен на две зоны — детскую с гардеробной и ванной комнатой и хозяйскую спальню с гардеробной и ванной комнатой. Благодаря этому четко разграничено пространство домочадцев.

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Теги: Минск
 
 
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Реализованный проект лесного дома польских архитекторов отметили на престижном конкурсе.
 
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