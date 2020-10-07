ДТП на каршеринге: заплатил 1,5 тысячи рублей, а авто почти не чинили и выпустили на линию

Источник материала: Tut.by

Читатель AUTO.TUT.BY Илья за рулем уже давно и всегда считал, что «глупые» ДТП — это не его случай. Но 30 сентября парень попал в небольшую аварию на каршеринговом автомобиле. Ущерб водитель выплатил и думал, что деньги пойдут на ремонт машины. Но потом увидел, что авто снова доступно пользователям, а ремонта почти не было. Разобрались, правильно ли это.



В результате ДТП поврежденными оказались дверь и порог

Авария действительно «глупая»: по неосторожности Илья при движении задним ходом зацепил правой дверью опору двухуровневой парковки бизнес-центра на ул. Кульман.

— Я сразу написал в техподдержку каршеринга и вызвал ГАИ. Ожидание и оформление заняло три с половиной часа. Причем все это время машина должна находиться в аренде, благо есть режим «Стоянка», где тариф минимальный. В итоге я получил штраф в одну «базовую» от ГАИ, завершил аренду автомобиля и уехал. Техподдержка каршеринга сообщила, что мне перезвонят.

На следующий день Илью пригласили на оценку — осмотр проходил на СТО, где обслуживается автомобиль сервиса.

— Мне предложили два варианта: сразу полностью оплатить стоимость ремонта, а точнее, себестоимость материалов, — говорит Илья. — Или второй вариант: оплата запчастей по реальной стоимости, которую насчитает эксперт, плюс неделя простоя машины — дверей на данный момент в наличии нет, плюс стоимость трех поврежденных стикеров — по 5 базовых каждый, штраф, покраска и работа мастеров. Кстати, страховка, которую предоставляет компания, на такие случаи не распространяется.

Илья решил, что проще и дешевле оплатить себестоимость материалов и закончить с этим вопросом. Итоговая сумма, которую ему озвучили, составила 1450 рублей. Деньги водитель заплатил в тот же день.

— А третьего октября утром я увидел в приложении, что эта машина уже снова находится на дороге, хотя мне в компании говорили, что из-за ремонта она нескоро вернется к работе, — продолжает Илья. — Конечно же, мне стало интересно, как выглядит ремонт VW Polo за 1450 рублей, тем более, что машина как раз была неподалеку.

Оказалось, что порог, которым СТО собиралась заняться в первую очередь, так и не был отремонтирован.



На следующий день пользователь увидел автомобиль в доступе — порог не отремонтирован, а дверь заменена на другую

— «Новая» дверь очень смахивала на зашпаклеванную старую либо перевешенную с другого автомобиля с сохранившимися на ней царапинами от других происшествий. Небольшая вмятина на раме, которая также значилась в акте оценки, тоже никуда не исчезла. Получается, что в общей сложности поездка обошлась мне в 1,5 тысячи рублей.

Илья не спорит с тем, что виноват и что должен возмещать ущерб. Но при этом хотел бы понять, куда в итоге пошли эти деньги и почему ему насчитали именно эту сумму, если на ремонт автомобиля очевидно пошло меньше.

«Повреждения не влияют на ходовые характеристики. Авто будет отремонтировано в ближайшее время»

— В случаях, если наш пользователь попадает в ДТП, вне зависимости от вины в произошедшем, необходимо вызвать и дожидаться инспекторов ГАИ, которые оформят все необходимые документы и передадут их временному владельцу автомобиля, которым и является наш пользователь, пока совершает аренду автомобиля. Если наш пользователь не виноват в ДТП, то мы всегда возвращаем денежные средства, потраченные во время этого процесса, — пояснили в ООО «Звезда столицы» (сервис каршеринга Hello).

В данном ДТП не было второго участника и ущерб получил только автомобиль каршеринга, что не является страховым случаем. Понимая это, сотрудники в максимально короткие сроки смогли назначить осмотр независимого эксперта и пригласить туда пользователя уже на следующий день.

— Стоит отметить, что непосредственные повреждения автомобиля, полученные в результате ДТП, составляют лишь малую и очевидную часть ущерба. Компания несет серьезные убытки из-за простоя автомобиля, который, согласно договору присоединения, обязан возместить арендатор. Поэтому наши сотрудники прикладывают все усилия, чтобы автомобиль как можно скорее появился на карте в приложении и был доступен для аренды.

На следующий день в присутствии пользователя независимым экспертом был составлен акт осмотра с дефектовкой всех поврежденных элементов. Только после этого можно приступать к ремонту автомобиля.

— Учитывая особенности ценообразования в экспертном определении размера вреда и стоимости самой услуги из расчета около 200 рублей, мы, проявляя лояльность к пользователю, предложили урегулировать эту неприятную для обеих сторон ситуацию по ее себестоимости, то есть стоимостью услуг по составлению акта осмотра, а также запчастей и работ. В данном решении нами был достигнут компромисс.

Пользователь возместил ущерб. На автомобиле были заменены навесные элементы, которые всегда имеются в запасе на СТО. Но, по словам специалистов, устранение повреждений порога потребует больших трудозатрат и запланировано на более позднее время ввиду загруженности кузовного цеха.

— А поскольку данное повреждение не влияет на ходовые характеристики и безопасность движения, автомобиль был возвращен на линию и будет отремонтирован в ближайшее время, — рассказали в сервисе Hello.