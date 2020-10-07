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Кроссовер Opel Crossland обновился по образцу новой Mokka

07.10.2020 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представленный в 2017 году кроссовер Opel Crossland модернизирован — обновленный автомобиль лишился приставки «X» в названии и получил новое оформление передней части, а также доработанное шасси и улучшенное оснащение.



Новое оформление передка, которое впервые появилось на недавно представленной Mokka второго поколения, в Opel называют Vizor (из-за сходства с щитком шлема). Между светодиодной оптикой имеется прозрачная панель, в центре которой красуется фирменный логотип марки — Vizor станет отличительной чертой всех будущих моделей Opel. Из прочих особенностей рестайлинга Crossland — затемненные задние фонари и колесные диски нового дизайна (диаметром 16 и 17 дюймов).


Кроме того, появился новый вариант исполнения GS Line+ с окрашенными в черный цвет крышей и 17-дюймовыми легкосплавными колесами. В списке опций у Crossland есть адаптивные фары с поворотным светом и автоматическим управлением дальним светом, беспроводная зарядка для смартфонов и эргономичные сиденья, отделанные алькантарой.


В подвеске кроссовера появились новые пружины и амортизаторы, а в рулевом управлении используется новый промежуточный вал. Новшеством стала и адаптивная система контроля тяги IntelliGrip с пятью режимами работы (Normal, Snow, Mud, Sand и ESP Off).


В Европе моторная гамма Crossland включает бензиновый атмосферный мотор объемом 1,2 л (83 л.с.), его турбированный вариант (110 и 130 л.с.) и 1,5-литровый дизель (110 и 120 л.с.). Коробки передач — 5- или 6-ступенчатая «механика» и 6-ступенчатый «автомат».


Прием заказов на обновленный Crossland начнется в ближайшее время, а в шоурумах европейских дилерских центров кроссовер появится в начале 2021 года. Позже Crossland дебютирует и на рынке ТС.

 
 
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Представленный в 2017 году кроссовер Opel Crossland модернизирован - обновленный автомобиль лишился литеры «X» в названии и получил новое оформление передней части.
 
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