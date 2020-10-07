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В Шкловском районе фура при обгоне протаранила попутный трактор

07.10.2020 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грузовик протаранил трактор в Шкловском районе, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла днем 6 октября вблизи деревни Евдокимовичи. Установлено, что 27-летний водитель фуры Scania при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в попутный трактор МТЗ-82. От удара последний вылетел в кювет.

В результате ДТП 59-летний тракторист получил различные травмы и был госпитализирован.

 
 
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В результате ДТП 59-летний тракторист получил различные травмы и был госпитализирован.
 
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