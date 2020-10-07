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В Шкловском районе фура при обгоне протаранила попутный трактор
Источник материала: Tut.by
Грузовик протаранил трактор в Шкловском районе,
Авария произошла днем 6 октября вблизи деревни Евдокимовичи. Установлено, что 27-летний водитель фуры Scania при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в попутный трактор МТЗ-82. От удара последний вылетел в кювет.
В результате ДТП 59-летний тракторист получил различные травмы и был госпитализирован.
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В результате ДТП 59-летний тракторист получил различные травмы и был госпитализирован.
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